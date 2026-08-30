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Bota

Presidenti i Koresë së Jugut riformaton kabinetin, emëron ministra dhe drejtues të rinj

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Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, ka ndërmarrë riorganizimin e parë të madh të kabinetit që prej marrjes së detyrës, duke emëruar gjashtë ministra të rinj, përfshirë drejtuesit e financave dhe mbrojtjes.

Sipas mediave lokale, zëvendësministri i Financave, Lee Hyoung-il, është propozuar për postin e ministrit të Financave. Ndërkohë, ish-zëvendëskomandanti i Komandës së Forcave të Kombinuara të Koresë së Jugut dhe SHBA-së, Kang Shin-chul, është emëruar ministër i Mbrojtjes.

Në postet e tjera janë propozuar Hong Jee-sun si ministër i Tokës, Kim Seung-won si ministër i Drejtësisë, Yong Hye-in si ministre e Barazisë Gjinore dhe Lee So-young si ministre për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme.

Presidenti Lee ka propozuar gjithashtu Lee Won-ju, zyrtar i lartë në Ministrinë e Mjedisit, për një post të ri si ndihmës presidencial për iniciativën e “megaprojekteve”.

Riorganizimi vjen në një periudhë kur mbështetja për presidentin Lee ka shënuar rënie, ndërsa shqetësimet për rritjen e çmimeve të banesave dhe paqëndrueshmërinë e tregut të aksioneve janë shtuar.

Të nominuarit për postet ministrore pritet t’i nënshtrohen seancave dëgjimore për konfirmim në Asamblenë Kombëtare të Koresë së Jugut

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