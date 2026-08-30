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Bota

Të shtëna me armë në Zvicër, 1 i vrarë dhe 5 të plagosur

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Një person ka humbur jetën dhe pesë të tjerë janë plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë, pasi u qëlluan me armë zjarri gjatë një aktiviteti në qytetin zviceran të Aaraut.

Ngjarja ndodhi rreth orës 03:00 të mëngjesit të së dielës, gjatë një aktiviteti muzikor ku merrnin pjesë rreth 3,500 persona. Sipas dëshmitarëve, të shtënat fillimisht u ngatërruan me fishekzjarre.

Policia kantonale e Aargaut ka konfirmuar viktimat dhe ka nisur një operacion të gjerë për identifikimin dhe kapjen e personit ose personave përgjegjës. Rrethanat dhe motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë detaje për të dyshuarit.

Pamje të publikuara nga media zvicerane “Blick” tregojnë momentin kur dëgjohen rreth dhjetë të shtëna pranë vendit të ngjarjes.

Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën, ndërsa operacioni policor vijon. Në kërkim është përfshirë edhe një helikopter ushtarak zviceran “Super Puma”, i cili ka kryer disa fluturime mbi zonën e Aaraut.

Aarau ndodhet rreth 40 kilometra në perëndim të Cyrihut.

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