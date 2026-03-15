☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 15 March 2026
S&P 500 6,632 ▼0.61%
DOW 46,558 ▼0.26%
NASDAQ 22,105 ▼0.93%
NAFTA 98.71 ▲3.11%
ARI 5,062 ▼1.25%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $71,825 ▲ +1.84% ETH $2,118 ▲ +2.44% XRP $1.4151 ▲ +1.78% SOL $88.5600 ▲ +2%
15 Mar 2026
Breaking
Presidenti serb Vuçiç vlerëson Kosovën Punësimi në Shqipëri rritet në statistika, por bie në moshën e punës Aktivitetet që sfidojnë trurin mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit mendor ip: Zvicra refuzon dy kërkesa të SHBA për fluturime mbi territorin e saj A është i fryrë projekti i Porto Romanos?
Menu
Rajoni

Presidenti serb Vuçiç vlerëson Kosovën

Ndryshimet në Ligjin për të Huajt: Vucic: Nuk ka zgjidhje të lehta, por është lehtësim

· 2 min lexim

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se ndryshimet në Ligjin për të Huajt në Kosovë janë pritur me “lehtësim” nga serbët dhe evropianët me të cilët ai thotë se ka folur në orët e fundit. Vuçiç, siç citohet nga agjencia e lajmeve Tanjug, njoftoi gjithashtu qëllimin e tij për të udhëtuar në kufirin me Kosovën brenda shtatë deri në dhjetë ditësh.

“Edhe pse nuk ka zgjidhje të lehta ose të thjeshta, me interpretime të ndryshme dhe të gjitha të tjerat, për ta është megjithatë një lehtësim.”

“Është arritur një model”, tha udhëheqësi serb gjatë një vizite në fshatin Mramorac.

“Brenda shtatë deri në dhjetë ditësh do të shkoj në pikat kufitare për të folur me njerëzit tanë, për të vizituar Rashkën, për të folur me njerëzit në rrugë, për të parë se si mund t’i ndihmojmë njerëzit tanë në Kosovë dhe Metohi”, siç i referohet zyrtarisht Beogradi Kosovës, “dhe jam mirënjohës për përpjekjet e evropianëve që donin të shmangnin një katastrofë dhe konflikt edhe më të madh në këtë moment”, nënvizoi Vuçiç

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

