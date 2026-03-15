Presidenti serb Vuçiç vlerëson Kosovën
Ndryshimet në Ligjin për të Huajt: Vucic: Nuk ka zgjidhje të lehta, por është lehtësim
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se ndryshimet në Ligjin për të Huajt në Kosovë janë pritur me “lehtësim” nga serbët dhe evropianët me të cilët ai thotë se ka folur në orët e fundit. Vuçiç, siç citohet nga agjencia e lajmeve Tanjug, njoftoi gjithashtu qëllimin e tij për të udhëtuar në kufirin me Kosovën brenda shtatë deri në dhjetë ditësh.
“Edhe pse nuk ka zgjidhje të lehta ose të thjeshta, me interpretime të ndryshme dhe të gjitha të tjerat, për ta është megjithatë një lehtësim.”
“Është arritur një model”, tha udhëheqësi serb gjatë një vizite në fshatin Mramorac.
“Brenda shtatë deri në dhjetë ditësh do të shkoj në pikat kufitare për të folur me njerëzit tanë, për të vizituar Rashkën, për të folur me njerëzit në rrugë, për të parë se si mund t’i ndihmojmë njerëzit tanë në Kosovë dhe Metohi”, siç i referohet zyrtarisht Beogradi Kosovës, “dhe jam mirënjohës për përpjekjet e evropianëve që donin të shmangnin një katastrofë dhe konflikt edhe më të madh në këtë moment”, nënvizoi Vuçiç
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.