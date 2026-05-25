Projektvendimi, ndalohet hedhja e mbetjeve të riciklueshme në landfille
Një projektvendim i ri “Për landfillet e mbetjeve” synon të ndryshojë mënyrën e depozitimit dhe trajtimit të mbetjeve në vendin tone. Në propozimin e hedhur për konsultim, vendosen kufizime për mbetjet që përfundojnë në landfill.
Në dokument, parashikon rregulla të reja për projektimin, ndërtimin, funksionimin dhe mbylljen e landfilleve, si dhe objektiva për reduktimin progresiv të depozitimit të mbetjeve që mund të riciklohen apo ripërdoren. Për Ministrinë e Mjedisit, synimi është kalimi nga ekonomia lineare drejt ekonomisë qarkulluese dhe ulja e ndotjes së mjedisit.
Një nga elementët kryesorë të projektvendimit është ndalimi i depozitimit në landfill i mbetjeve të riciklueshme, përveç rasteve kur provohet se hedhja e tyre sjell rezultatin më të mirë mjedisor. Po ashtu, ndalohet depozitimi i mbetjeve të lëngshme, mbetjeve spitalore infektive, gomave të përdorura, si dhe baterive industriale dhe të automjeteve elektrike.
Në relacion thuhet se objektivi afatgjatë është që deri në vitin 2045, vetëm 10% e mbetjeve bashkiake të depozitohen në landfill, në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian.
Projektakti vendos gjithashtu kërkesa më të forta për operatorët publikë dhe privatë të landfilleve, duke përfshirë detyrimin për garanci financiare për operimin, mbylljen dhe monitorimin pas mbylljes së landfillit për të paktën 30 vite.
