Tiranë 16°C · Vranët 07 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 96.05 ▲1.02%
ARI 4,722 ▲0.6%
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
BTC $79,954 ▼ -1.78% ETH $2,290 ▼ -2.48% XRP $1.3861 ▼ -2.64% SOL $88.2200 ▼ -1.1%
Prokurori publik i Parisit hap hetim gjyqësor ndaj Elon Musk dhe X

· 2 min lexim

Prokurori publik i Parisit ka hapur një hetim gjyqësor ndaj platformës së mediave sociale X të Elon Musk, një hap i ri në një hetim mbi abuzimin e dyshuar të algoritmeve dhe të dhënave mashtruese.

Zhvillimi i fundit ligjor i vë gjyqtarët hetues në krye të hetimit dhe vjen pas dështimit të miliarderit të teknologjisë Musk për t’u paraqitur në një thirrje për marrje në pyetje më 20 prill.

Prokurori publik po kërkon që gjyqtarët të vënë nën hetim formal X.AI Holdings Corp, X Corp dhe xAI, si dhe Elon Musk dhe ish-drejtoreshën ekzekutive të X, Linda Yaccarino.

Sipas deklaratës ata do të thirren dhe nëse nuk paraqiten, gjyqtarët mund të lëshojnë një urdhër arresti që do të ishte ekuivalent me vënien e tyre nën hetim formal.

Hetimi, i cili është zgjeruar në muajt e fundit për të përfshirë dyshimet për bashkëpunim në shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve dhe krijimin e deepfakes seksuale nga Grok, ka shtuar tensionet në marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Evropës mbi Teknologjinë e Madhe dhe lirinë e fjalës.

Në korrik, Musk i mohoi akuzat fillestare dhe tha se prokurorët francezë po nisnin një “hetim penal të motivuar politikisht”.

