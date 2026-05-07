Prokurori publik i Parisit hap hetim gjyqësor ndaj Elon Musk dhe X
Prokurori publik i Parisit ka hapur një hetim gjyqësor ndaj platformës së mediave sociale X të Elon Musk, një hap i ri në një hetim mbi abuzimin e dyshuar të algoritmeve dhe të dhënave mashtruese.
Zhvillimi i fundit ligjor i vë gjyqtarët hetues në krye të hetimit dhe vjen pas dështimit të miliarderit të teknologjisë Musk për t’u paraqitur në një thirrje për marrje në pyetje më 20 prill.
Prokurori publik po kërkon që gjyqtarët të vënë nën hetim formal X.AI Holdings Corp, X Corp dhe xAI, si dhe Elon Musk dhe ish-drejtoreshën ekzekutive të X, Linda Yaccarino.
Sipas deklaratës ata do të thirren dhe nëse nuk paraqiten, gjyqtarët mund të lëshojnë një urdhër arresti që do të ishte ekuivalent me vënien e tyre nën hetim formal.
Hetimi, i cili është zgjeruar në muajt e fundit për të përfshirë dyshimet për bashkëpunim në shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve dhe krijimin e deepfakes seksuale nga Grok, ka shtuar tensionet në marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Evropës mbi Teknologjinë e Madhe dhe lirinë e fjalës.
Në korrik, Musk i mohoi akuzat fillestare dhe tha se prokurorët francezë po nisnin një “hetim penal të motivuar politikisht”.
