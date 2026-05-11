Protesta e dhunshme e PD më 17 prill, Apeli liron 5 protestuesit që hodhën molotov – Tv Klan
Gjykata e Apelit ka vendosur këtë të hënë, 11 maj, lirimin nga qelia të pesë mbështetësve të Sali Berishës, të arrestuar pas protestës së 17 prillit.
Për ta është caktuar masa e sigurisë “detyrim paraqitje”, ndërsa vendimi është dhënë nga gjyqtari Dritan Hasani.
Kjo ishte hera e parë që Gjykata e Tiranës vendosi masën e burgimit për protestues të Partisë Demokratike, të cilët qëndruan 21 ditë në qeli për shkak të akteve të dhunës gjatë protestës së opozitës.
Ata akuzohen për veprat penale “Kundërshtim i punonjësit të rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Mbajtje pa leje të armëve shpërthyese dhe municionit”.
Sipas policisë, në prokurori janë dorëzuar prova filmike që tregojnë protestuesit e maskuar gjatë marshimit pas Sali Berishës, të cilët kanë sulmuar me molotovë dhe mjete piroteknike drejt godinës së Kryeministrisë dhe forcave të policisë.
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.