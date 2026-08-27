Protesta në Maliq, njerëzit e Adriatik Lapajt sulmojnë dhe fyejnë gazetarët
Përfaqësues të mediave qendrore dhe lokale në juglindje të vendit, janë denigruar, akuzuar dhe sulmuar edhe fizikisht gjatë protestës së organizuar kundër idesë për shkrirjen e bashkisë së Maliqit. Iniciatori i kësaj situate ka qenë një nga organizatorët e protestës, Arjan Asimi, eksponent i subjektit politik “Shqipëria bëhet”.
Protesta e organizuar përpara bashkisë së Maliqit për të kundërshtuar planin për shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin me Korçën u shndërrua në një protestë me sulme verbale, akuza e deri në konfrontim fizik ndaj gazetarëve.
Në një kohë kur përfaqësuesit e mediave të ndryshme qëndrore dhe lokale po intervistonin pjesëmarrësit në protest, një person i identifikuar si një nga organizatorët e protestës Arjan Asimi, ka nisur të akuzojë dhe ofendojë gazetarët se ishin në shërbim të regjimit.
Madje nuk kanë munguara s përplasjet fizike ndaj gazetarëve nga disa mbështetë të protestës. Në të tilla rrethana gazetarët kanë braktisur raportimin nga kjo protestë duke lajmëruar edhe komsiariatin e policisë së Maliqit për situatën e krijuar. Në Maliq Arjan Asimi njihet edhe si eksponent i subjektit politik “Shqipëria bëhet”. (A2 Televizion)
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