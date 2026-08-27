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Kronika

Protesta në Maliq, njerëzit e Adriatik Lapajt sulmojnë dhe fyejnë gazetarët

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Protesta në Maliq, njerëzit e Adriatik

Përfaqësues të mediave qendrore dhe lokale në juglindje të vendit, janë denigruar, akuzuar dhe sulmuar edhe fizikisht gjatë protestës së organizuar kundër idesë për shkrirjen e bashkisë së Maliqit. Iniciatori i kësaj situate ka qenë një nga organizatorët e protestës, Arjan Asimi, eksponent i subjektit politik “Shqipëria bëhet”.

Protesta e organizuar përpara bashkisë së Maliqit për të kundërshtuar planin për shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin me Korçën u shndërrua në një protestë me sulme verbale, akuza e deri në konfrontim fizik ndaj gazetarëve.

Në një kohë kur përfaqësuesit e mediave të ndryshme qëndrore dhe lokale po intervistonin pjesëmarrësit në protest, një person i identifikuar si një nga organizatorët e protestës Arjan Asimi, ka nisur të akuzojë dhe ofendojë gazetarët se ishin në shërbim të regjimit.

Madje nuk kanë munguara s përplasjet fizike ndaj gazetarëve nga disa mbështetë të protestës. Në të tilla rrethana gazetarët kanë braktisur raportimin nga kjo protestë duke lajmëruar edhe komsiariatin e policisë së Maliqit për situatën e krijuar. Në Maliq Arjan Asimi njihet edhe si eksponent i subjektit politik “Shqipëria bëhet”. (A2 Televizion)

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