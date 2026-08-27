Kush është personi që plagosi rëndë administratorin e pallatit në Tiranë, sherri nisi për…
Një konflikt për linjën e ujit të pijshëm në një pallat në zonën e Astirit në Tiranë dyshohet se ka përfunduar në një sulm të rëndë ndaj administratorit 74-vjeçar të objektit.
Autori i dyshuar është Klevis Leka, 35 vjeç, banor i të njëjtit pallat, i cili është arrestuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6 menjëherë pas ngjarjes.
Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm në ambientet e një pallati në rrugën “Aleksandri i Madh”. Policia u njoftua nga banorët se pranë pallatit ndodhej i plagosur rëndë administratori, shtetasi F. G., 74 vjeç.
Forcat policore mbërritën në vendngjarje dhe, pas veprimeve të para hetimore, identifikuan si autor të dyshuar Klevis Lekën.
Sipas të dhënave të deritanishme të hetimit, mes 35-vjeçarit dhe administratorit kishte lindur një konflikt për linjën e ujit të pijshëm të pallatit. Debati dyshohet se ka agravuar deri në përdorimin e mjeteve prerëse, duke lënë 74-vjeçarin të plagosur rëndë.
Gjatë veprimeve në vendngjarje, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale një thikë dhe një motorsharrë, ndërsa po hetohet dinamika e plotë e sulmit dhe mënyra se si janë përdorur mjetet e sekuestruara.
Administratori u transportua në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Klevis Leka u arrestua dhe materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
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