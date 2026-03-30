Provat nga bisedat me ChatGPT, dënohet me 17 vite burg 16-vjeçari që hodhi Aurora Tilën nga ballkoni
Detaje të reja kanë dalë në dritë nga vdekja tragjike e 13-vjeçares shqiptare në Itali, Aurora Tila. Media italiane raporton se, Gjykata e të Miturve në Bolonjë ka dënuar me 17 vite burg ish-të dashurin e saj, asokohe 15 vjeç, i cili e shtyu vajzën nga ballkoni.
Rai News shkruan se, provat kyçe që çuan në këtë vendim ishin pyetjet që Aurora i kishte drejtuar inteligjencës artificiale, konkretisht rrjetit ChatGPT, të cilat u përdorën nga prokuroria për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes.
E mitura i kërkoi inteligjencës artificiale këshilla mbi marrëdhënien, nëse duhet ta linte atë dhe si ta dallonte dashurinë e vërtetë nga një dashuri toksike. Sipas Gjykatës së të Miturve të Bolonjës, viktima i kërkoi ChatGpt të kuptonte se si të sillej në atë situatë delikate.
Prokurori i Prokurorisë së të Miturve në Bolonja, Simone Purgato, ka kërkuar një dënim me 20 vjet burg plus tetë muaj për mbajtje të paligjshme të një kaçavide për djalin 16-vjeçar të akuzuar për vrasje me dashje, me rrethanë rënduese të përndjekjes, të rënduar nga mosha e vogël e viktimës dhe fakti që ai ishte në një lidhje romantike me të.
Prokuroria ka kërkuar gjithashtu që rrethanat lehtësuese të mos njihen. 16-vjeçari është deklaruar i pafajshëm dhe avokatët e tij besojnë se ishte ose një veprim i qëllimshëm nga ana e vajzës ose një aksident.
Strukturimi i fakteve
Djali dyshohet se e shtyu Aurorën nga ballkoni, pastaj i goditi duart me gjunjë, duke bërë që ajo të rrëzohej pasi ajo kapi kangjellat. Avokatët e të pandehurit, megjithatë, besojnë se ishte një aksident ose një akt i qëllimshëm.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para se të hynte në sallën e gjyqit, nëna e Aurorës theksoi se përtej paqëndrueshmërisë mendore, i pandehuri e vrau Aurorën sepse është një vrasës natyral. A e vrau nga xhelozia? Ndoshta. Për posedim? Patjetër për posedim, sepse ajo tha jo, ajo nuk e donte më. Nga ana e saj, avokatja Anna Ferraris shpreson që 16-vjeçari të dënohet me një dënim prej më shumë se 15 vjetësh, duke marrë parasysh edhe rrethanën rënduese të përndjekjes.
