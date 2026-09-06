☀️
Tiranë 31°C · Kthjellët 06 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $79,780 ▲ +0.21% ETH $2,493 ▲ +1.54% XRP $1.4148 ▲ +0.67% SOL $105.1400 ▲ +2.66%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061
06 Sep 2026
Breaking
Pse janë kaq të shëmtuar filmat e rinj shqiptarë? QMK: 30 zjarr të regjistruara, 6 mbeten ende aktive dhe 5 nën kontroll Vllaznia, zv-trajneri Ergi Borshi: Krijuam shumë, por fati ishte me Partizanin Partizani, trajneri Bratu: Jam i lumtur për lojtarët, ishim mirë në kundërsulm Dinamo, zëvendëstrajneri Daja: Një ndeshje e rëndësishme ndaj një rivali direkt
Menu
Sporti

PSG, çfarë po ndodh? Nuk ka qenë kurrë kaq keq në 19 vitet e fundit. Luis Enrique: Unë shoh gjëra pozitive

· 2 min lexim

PSG po i surprizon të gjithë… në aspektin negativ. Po, sepse Marquinhos dhe shokët e tij të ekipit, pasi fituan Superkupën Evropiane kundër Aston Villas, nuk arritën të fitonin ndeshjen kundër Lens (Trophée des Champions ishte në lojë) dhe grumbulluan vetëm dy pikë nga tri ndeshjet e para në ligë.

Rekordi në tre ndeshjet e tyre të para në Ligue 1 flet vetë: dy barazime dhe një humbje, e fundit të premten në mbrëmje kundër Monacos në shtëpi. Një fillim tronditës i tillë nuk i kishte ndodhur PSG-së që nga sezoni 2007-2008. Kjo ndodhi 19 vjet më parë, dhe atë vit parisienët përfunduan në vendin e gjashtëmbëdhjetë, vetëm tri pikë larg ekipit të vendit të fundit.

Situata, megjithatë, nuk e shqetëson Luis Enriquen, i cili komentoi për humbjen kundër Monacos: “Jam i kënaqur me atë që pashë, bëmë shumë gjëra pozitive. Nuk jemi në formën tonë më të mirë. Për mua është e qartë se e meritonim fitoren, ndonjëherë futbolli është i pashpjegueshëm. Do të doja të theksoja mentalitetin e lojtarëve. Do të jetë një kampionat emocionues. Duhet të përgatitemi për të ardhmen”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu