PSG, çfarë po ndodh? Nuk ka qenë kurrë kaq keq në 19 vitet e fundit. Luis Enrique: Unë shoh gjëra pozitive
PSG po i surprizon të gjithë… në aspektin negativ. Po, sepse Marquinhos dhe shokët e tij të ekipit, pasi fituan Superkupën Evropiane kundër Aston Villas, nuk arritën të fitonin ndeshjen kundër Lens (Trophée des Champions ishte në lojë) dhe grumbulluan vetëm dy pikë nga tri ndeshjet e para në ligë.
Rekordi në tre ndeshjet e tyre të para në Ligue 1 flet vetë: dy barazime dhe një humbje, e fundit të premten në mbrëmje kundër Monacos në shtëpi. Një fillim tronditës i tillë nuk i kishte ndodhur PSG-së që nga sezoni 2007-2008. Kjo ndodhi 19 vjet më parë, dhe atë vit parisienët përfunduan në vendin e gjashtëmbëdhjetë, vetëm tri pikë larg ekipit të vendit të fundit.
Situata, megjithatë, nuk e shqetëson Luis Enriquen, i cili komentoi për humbjen kundër Monacos: “Jam i kënaqur me atë që pashë, bëmë shumë gjëra pozitive. Nuk jemi në formën tonë më të mirë. Për mua është e qartë se e meritonim fitoren, ndonjëherë futbolli është i pashpjegueshëm. Do të doja të theksoja mentalitetin e lojtarëve. Do të jetë një kampionat emocionues. Duhet të përgatitemi për të ardhmen”.
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