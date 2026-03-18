PSG/ Dëmtim serioz në kavilje, Barcola do të mungojë për një kohë të gjatë
Anësori i PSG-së, Bradley Barcola, do të mungojë për disa javë pasi pësoi një dëmtim të kyçit të këmbës së djathtë kundër Chelsea-t në raundin e 1/8-ve të finales të Ligës së Kampionëve.
PSG njoftoi se Barcola pësoi një dëmtim serioz të ligamenteve në ndeshjen e së martës. I zëvendësuar në minutën e 59-të, Barcola shënoi golin e parë të skuadrës franceze në një fitore 3-0 jashtë fushe që i çoi kampionët në fuqi në çerekfinale me një fitore të përgjithshme 8-2.
Dëmtimi mund ta përjashtojë atë nga çerekfinalet e muajit të ardhshëm, kur PSG do të përballet ose me Liverpulin, ose me Galatasarajin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.