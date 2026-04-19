“Punët për Shqipërinë” në Korçë, diskutime me profesionistët e drejtësisë për sfidat e sistemit
Në Korçë u zhvillua një takim në kuadër të turit kombëtar “Punët për Shqipërinë”, me pjesëmarrjen e drejtuesit politik të qarkut dhe Kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi, si dhe Ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu.
Sipas raportimit, në këtë tryezë të hapur, ku ishin të pranishëm profesionistë të drejtësisë si avokatë, noterë dhe përmbarues, u diskutuan problematikat e përditshme të sistemit dhe nevoja për rritjen e eficiencës së tij.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Në qendër të diskutimeve ishte ndërtimi i një sistemi drejtësie më funksional dhe më i aksesueshëm për qytetarët, si një element kyç në procesin e integrimit europian. Po ashtu, materiali nënvizon se takimi u konsiderua një hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve dhe profesionistëve të fushës, me synim përmirësimin e standardeve dhe shërbimeve ligjore në vend..
Burimi: RTSH
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.