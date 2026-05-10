Bota

Putin: Takohem me Zelensky-n pasi të arrihet një marrëveshje paqeje e qëndrueshme

Presidenti rus, Vladimir Putin ka deklaruar të shtunën se mendon që konflikti në Ukrainë po i vinte fundi.

“Mendoj se çështja po merr fund”, u tha Putin gazetarëve për luftën në Ukrainë.

Kur u pyet për Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, Putin tha se një takim ishte i mundur vetëm pasi të arrihej një marrëveshje paqeje e qëndrueshme.

Putini po fliste në Kremlin pasi Rusia mbajti paradën e Ditës së Fitores në vite. Festa kombëtare e 9 majit feston fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore dhe i bën homazh 27 milionë qytetarëve sovjetikë që humbën jetën në luftë.

I pyetur nëse ishte i gatshëm të angazhohej në bisedime me evropianët, ai tha se figura e preferuar për të ishte ish-kancelari i Gjermanisë, Gerhard Schroeder.

“Për mua personalisht, ish-kancelari i Republikës Federale të Gjermanisë, z. Schroeder, është i preferueshëm”, tha Putin.

Kremlini tha javën e kaluar se u takon qeverive evropiane të bëjnë hapin e parë, pasi ato ishin ato që ndërprenë kontaktin me Moskën në vitin 2022 pas fillimit të luftës në Ukrainë.

