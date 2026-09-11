QEVERIA THEMELON AGJENCINË PËR SHËNDETËSI DIGJITALE
Qeveria e Malit të Zi ka miratuar vendimin për themelimin e Agjencisë për Shëndetësi Digjitale, e cila do të jetë përgjegjëse për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit integral të informacionit shëndetësor dhe për proceset e digjitalizimit të sistemit shëndetësor.
Agjencia do të veprojë si kujdestar teknik kombëtar i sistemit IZIS, duke mirëmbajtur standardet e ndërveprimit, regjistrat bazë të pacientëve, institucioneve dhe personelit shëndetësor, si dhe shërbimet për menaxhimin e termineve dhe shkëmbimin e të dhënave shëndetësore.
Sipas Qeverisë, digjitalizimi do t’u mundësojë qytetarëve shërbime shëndetësore më cilësore, më të shpejta dhe më të sigurta, ndërsa mjekëve do t’u lehtësojë punën dhe institucioneve shëndetësore do t’u ulë barrën administrative. Për digjitalizimin e sistemit shëndetësor, buxheti i këtij viti parashikon 4.88 milionë euro, përfshirë edhe fondet për themelimin e Agjencisë.
Në mbledhjen e Qeverisë u miratuan edhe masa të tjera, përfshirë kufizimin e përkohshëm të eksportit të disa llojeve të drurit që përdoren si lëndë e parë për prodhimin e peletit, me qëllim sigurimin e furnizimit të tregut vendas dhe stabilizimin e çmimeve.
Qeveria miratoi gjithashtu 20 amendamente në Kodin Penal, me të cilat synohet harmonizimi i mëtejshëm me legjislacionin e Bashkimit Evropian.
Ndryshimet përfshijnë edhe masa më të ashpra gjatë përcaktimit të dënimit për veprat penale kundër lirisë seksuale të kryera ndaj fëmijëve.
Mes vendimeve të tjera, Qeveria miratoi masa për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare të BE-së ndaj Libanit, dha pëlqime për disa projekte infrastrukturore dhe miratoi financimin e projektit “Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2028” në Podgoricë.
Për këtë projekt, Ministria e Sportit dhe Rinisë do të kontribuojë me gjithsej 1 milion euro, ose 20 për qind të vlerës së programit, ndërsa për këtë vit do t’i transferohen Podgoricës 100 mijë euro.
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