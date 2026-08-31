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Qytetarët e Gostivarit nuk do të paguajnë faturat e ujit për muajin gusht

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Banorët e Komunës së Gostivarit do të lirohen nga pagesa e faturave të ujit të pijshëm për muajin e kaluar, vendosi Këshilli i Komunës në seancën e sotme.

Iniciativa u ndërmor si masë për të zbutur pasojat e krizës dhe epidemisë që zgjati një muaj.

Në seancë u shpjegua se po shqyrtoheshin mundësitë për përjashtim nga detyrimi për të paguar për disa muaj. Sipas kryetarit të këshillit, Valdet Xhaferi, do të ishte për dy ose tre muaj, por një vendim i tillë do të duhej të zbatohej realisht.

Drejtori i Ndërmarrjes Publike “Komunalec”, Almir Dauti, shpjegoi se gjendja e jashtëzakonshme me furnizimin me ujë zgjati një muaj dhe beson se përjashtimi nga pagesa është i mjaftueshëm për një muaj dhe se duhet të jetë për gushtin./Telegrafi/

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