☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 99.64 ▲3.39%
ARI 4,603 ▼1.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,032 ▼ -2.21% ETH $2,263 ▼ -2.27% XRP $1.3769 ▼ -2.38% SOL $83.2400 ▼ -2.23%
28 Apr 2026
Breaking
Sali: RMV punon në 10 pika kritike nga agjenda reformuese e BE-së, aspekti financiar është motiv shtesë Haxhiu kritikon mungesën e opozitës: Të ndalen presionet ndaj kandidateve për presidente Seanca për Presidentin shtyhet sërish, rifillon në ora 19:00 Marrëveshja për gazin, ambasadorja amerikane në Greqi, Guilfoyle: Shqipëria partner i palëkundur i SHBA-së, aktor kyç në rajon Marrëveshje me SHBA dhe Greqinë për gazin, Rama: Shqipëria, qendër energjetike e rajonit. Brenda këtij mandati, eksportues neto të energjisë
Menu
Maqedonia

Qytetarët vazhdojnë me protesta kundër tatimeve për të ardhurat të fituara jashtë vendit

· 1 min lexim

Pesëdhjetë qytetarë protestuan sot para Kuvendit në qendër të Shkupit, duke shprehur pakënaqësi me veprimet e Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) në lidhje me taksimin e të ardhurave të fituara jashtë vendit.

“Kërkojmë përgjigje nga DAP”, duke kërkuar shpjegim dhe zgjidhje për, siç thonë ata, kërkesat kontroverse nga institucioni, është vetëm një nga pankartat e qytetarëve që protestuan.

Protesta shkaktoi edhe mbingarkesë trafiku në zonën qendrore të qytetit, ku kishte regjim të veçantë nga zyrtarët policorë.

Kjo nuk është protesta e parë që lidhet me taksimin e të ardhurave të fituara jashtë vendit, çështje që ka shkaktuar reagime tek disa qytetarë për njëfarë kohe.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

