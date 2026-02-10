Rama barrikadë për Ballukun, tjetër shuplakë nga Brukseli, integrimi në pikëpyetje
Pa miratimin e raportit IBAR për drejtësinë nuk nis procesi i mbylljes së grupkapitujve
Mbrojtja që Edi Rama i ka bërë të pandehurës Belinda Balluku tashmë nuk është vetëm një cështje e brendshme politikë në Shqipëri, por ka mbërritur prej kohësh edhe në Bruksel e kancelaritë europiae të cilat monitorojnë vendin tonë në rrugën e integrimit.
Nëse SPAK dhe Gjykata e Posacme pengohen më tej në dosjen “Balluku”, integrimi drejt BE-së është në një pikëpyetje të madhe dhe nuk është cudi të kthehemi në pikën zero. Me metodologjinë e re të negociatave, mundet që një shtet anëtar i BE-së në këto rrethana të kërkojë rikthimin e tyre në pikën fillestare. Kapitujt 23-24 mbi gjyqësorin u hapën të parët dhe mbyllen të fundit.
Afera Balluku dhe rezistenca frontale që Rama po i bën gjyqësorit për ta lëshuar numrin dy të qeverisë së tij, është disktuar gjerësisht edhe në takimin e Grupit të Punës për Zgjerim mes diplomatëve europianë. Ndonëse ka qenë takim me diskrecion të plotë, sic ka mësuar Lapsi.al komisionerja për Zgjerim në BE, Marta Kos, ka thyer rregullin dhe ka kontaktuar kryeministrin Edi Rama për ta vënë në dijeni për klimën e rëndë të diskutimeve.
Kos i ka përcjellë Ramës qëndrimet aspak të qeta nga përfaqësues të vendeve kyçe si Gjermania, Franca dhe Holanda kryesisht për çështjen e SPAK ndaj zv.kryeministres së pandehur Belinda Balluku e cila megjithëse përballet nga akuza dhe është kapur në përgjime kompromentuese vazhdon të mbahet në detyre.
Ndonëse fuqia lobuese e Edi Ramës njihet në Evropë, duket se përplasja e tij me SPAK për të mbrojtur Belinda Ballukun konsiderohet një vijë e kuqe në Bruksel dhe nëse nuk ka një kthesë nga kreu i qeverisë shqiptare, procesi i integrimit në BE mund të stopojë menjëherë. Ky do të ishte edhe një dështim i madh për vetë Bashkimin Europian që ka mbështetur politikën e zgjerimit në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Mbetet për t’u parë se si do të lëvizin gjërat prej të hënës kur Rama do të bisedojë në Bruksel me Antonio Costa. Zhvillim i ri në këtë përplasje është tashmë edhe vendimi i mbrëmshëm i Gjykatës Kushtetuese, e cila la në fuqi pezullimin nga detyra të Belinda Ballukut teksa topi është në dorën e Kuvendit për t’i hequr apo jo imunitetin politik krahut të djathtë të Edi Ramës.