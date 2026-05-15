☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 15 May 2026
S&P 500 7,425 ▼1.01%
DOW 49,586 ▼0.95%
NASDAQ 26,309 ▼1.22%
NAFTA 101.01 ▲4.22%
ARI 4,559 ▼2.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $79,116 ▼ -2.92% ETH $2,224 ▼ -3.43% XRP $1.4351 ▼ -6.72% SOL $89.5300 ▼ -4.05%
S&P 500 7,425 ▼1.01 % DOW 49,586 ▼0.95 % NASDAQ 26,309 ▼1.22 % NAFTA 101.01 ▲4.22 % ARI 4,559 ▼2.69 % S&P 500 7,425 ▼1.01 % DOW 49,586 ▼0.95 % NASDAQ 26,309 ▼1.22 % NAFTA 101.01 ▲4.22 % ARI 4,559 ▼2.69 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
Rama i del në mbrojtje Lushtakut: Sot, Skenderaj u shfrytëzua për të nxitur përçarje mes qytetarëve Mehani reagon pas intervistimit të Lushtakut: Jam më i fortë se kurrë, nuk dorëzohem “deri në frymën e fundit” Vendimet e Disiplinës, dënohet me 4 ndeshje pezullim Ilir Daja Ushtria izraelite paralajmëron të evakuuohen zonat në Tir të Libanit Komplot terrori në Evropë dhe SHBA, arrestohet një person nga Iraku
Menu
Kosova

Rama i del në mbrojtje Lushtakut: Sot, Skenderaj u shfrytëzua për të nxitur përçarje mes qytetarëve

· 2 min lexim

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në Skënderaj, duke akuzuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për manipulim politik dhe nxitje të përçarjes mes qytetarëve.

“Skenderaj sot u përdor si skenë për manipulimin e radhës politik nga Albin Kurti. Sot, Skenderaj u shfrytëzua për të nxitur përçarje mes qytetarëve, për të krijuar tensione artificiale dhe për të prodhuar një klimë konfrontimi politik”, ka shkruar Rama.

Ai ka thënë se, kur një kryeministër përdor institucionet, policinë dhe retorikën për të ndarë qytetarët, “ai nuk po qeveris, ai po manipulon”.

Rama ka kritikuar edhe refuzimin e Kurtit për t’iu përgjigjur ftesës së Prokurorisë Speciale.

“Ky është i njëjti kryeministër që ka refuzuar t’i përgjigjet ftesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Sepse ai është mbi ligjin. Ai është ligji”, ka deklaruar ai.

Sipas kryetarit të Prishtinës, prania e shtuar e Policisë në Drenicë tregon “nevojën e sëmurë për të projektuar autoritet dhe për të ushqyer një logjikë hakmarrjeje politike”.

Duke iu referuar deklaratave të bëra ndaj kryetarit të Skenderajt, Sami Lushtaku, Rama ka vlerësuar se etiketimi i tij si “Serbia” është i papranueshëm.

“Duke e ditur sakrificën dhe vuajtjen që ka përjetuar Drenica, ta provokosh këtë trevë dhe ta etiketosh Kryetarin e saj si ‘Serbia’ është një akt i ulët. Ta vësh në rrezik paqen sociale dhe t’i shtysh qytetarët drejt përçarjes dhe konfliktit është ligësi”, ka shkruar Rama.

Në fund, ai ka paralajmëruar se tensionimi i situatës dhe tentativat për destabilizim politik janë të rrezikshme për vendin.

“Drenica nuk e meriton këtë. Kosova nuk e meriton këtë”, ka përfunduar Rama.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu