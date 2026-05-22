22 May 2026
Rama: Integrimi i Ballkanit, nevojë strategjike edhe për vetë Europën

· 2 min lexim

Kryeministrit Edi Rama gjatë fjalës së tij nga Tokio foli edhe lidhur me reformën në drejtësi si një nga reformat më të thella dhe të rëndësishme për rrugëtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Rama theksoi se integrimi i Ballkanit është nevojë strategjike edhe për vetë Europën.

Sipas tij, Shqipëria ka dëshmuar që është partnere e qëndrueshme dhe e besueshme. Ndër të tjera ai theksoi se Shqipëria e do BE-në dhe këmbëngulë të “martohemi” me të.

“Reforma në drejtësi një prej reformave më të thella që ka bërë ndonjëherë Shqipëria. Të ndryshosh zakonet, dhe sisteme të ngërthyera është e vështirë por reformat me peshë kurrë nuk janë të lehta. Gjithmonë përsëris se ajo çfarë e bën Shqipërinë të ketë një shans shumë real, është pikërisht ndryshimi mes të pasurit ose jo të BE si destinacion dhe si një bashkëudhëtar në këtë rrugëtim.

BE është burimi i dijes për shtetndërtimin që ka krijuar ndonjëherë njerëzimi. Agresioni rus kundër Ukrainës i kujtoi Europës dicka që për fat të keq shumë kishin nisur ta merrnin të mirëqenë. Për herë të parë në historinë e vet, Europa pati një brez që nuk pati asnjë luftë, paqja merrej si e mirëqene, ku demokracia shihej si e pakthyeshme.

Në këtë kuadër integrimi i Ballkanit nuk është një kërkesë e jona, por nevojë strategjike edhe për vetë Europën. Shqipëria ka dëshmuar që jo vetëm është partnere e qëndrueshme dhe e besueshme por edhe do shumë BE, këmbëngulim ne do të martohemi”, tha ai ndër të tjera.

