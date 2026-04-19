Rama në Barcelonë, takim me kryeministrin Pedro Sánchez: Udhëheqës i mençur e kurajoz
Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë në Barcelonë, ku është takuar me homologun e tij spanjoll, Pedro Sánchez. Në rrjetet sociale, Rama ka publikuar foto nga takimi, duke e cilësuar Sánchez-in si “një udhëheqës të mençur e kurajoz dhe një mik të vyer me të cilin është privilegj të bashkëbisedosh”.
Sipas raportimit, "Barcelonë, me kryeministrin Pedro Sánchez, një udhëheqës i mençur e kurajoz dhe një mik i vyer me të cilin është privilegj të bashkëbisedosh", shkruan Rama..
Në vijim, materiali shton se takimi mes dy kryeministrave vjen në kuadër të vizitës së Ramës në Spanjë, ku mori pjesë në mbledhjen e katërt të Samitit “Në Mbrojtje të Demokracisë”. Në Barcelonë janë mbledhur më shumë se 20 lider botërorë për këtë Samitit..
Burimi: RTSH
