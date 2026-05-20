20 May 2026
20 May 2026
Politika

Rama në Seul, takime me gjigantët koreanë të teknologjisë dhe inovacionit

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës së tij zyrtare në Koreja e Jugut, ka zhvilluar një sërë takimesh me përfaqësues të kompanive më të mëdha koreano-jugore të teknologjisë, industrisë dhe inovacionit, me fokus forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve në Shqipëri.

Në një postim në rrjetet sociale, Rama bëri të ditur se është takuar me drejtues të disa prej korporatave më të njohura aziatike, mes tyre LG Group, Kia Corporation dhe Lotte Group.

“Në takime me disa nga kolosët e industrisë koreano-jugore; LG Group, KIA Corporation, LOTTE GROUP”, shkroi Rama, duke theksuar interesin për zgjerimin e bashkëpunimit në sektorë strategjikë si teknologjia, industria automobilistike, turizmi dhe zhvillimi ekonomik.

Gjatë vizitës në Seul, kreu i qeverisë shqiptare do të marrë pjesë gjithashtu në një dialog ekskluziv me liderë të rajonit Azi-Paqësor (APAC), ku pritet të diskutohen sfidat globale ekonomike, inovacioni teknologjik dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.

Më herët, Kryeministri Rama zhvilloi edhe një takim me homologun e tij koreano-jugor, Kim Min-seok. Në fokus të bisedimeve mes dy delegacioneve ishte rritja e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik mes dy vendeve, si edhe partneriteti në fushën e inovacionit, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale.

Palët diskutuan mundësitë për tërheqjen e investimeve koreano-jugore në Shqipëri, si dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta që lidhen me transformimin digjital dhe zhvillimin ekonomik.

