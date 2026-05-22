Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,479 ▲0.45%
DOW 50,568 ▲0.56%
NASDAQ 26,410 ▲0.45%
NAFTA 97.51 ▲1.2%
ARI 4,506 ▼0.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $76,815 ▼ -0.22% ETH $2,118 ▼ -0.08% XRP $1.3530 ▼ -0.3% SOL $86.6400 ▲ +0.72%
S&P 500 7,479 ▲0.45 % DOW 50,568 ▲0.56 % NASDAQ 26,410 ▲0.45 % NAFTA 97.51 ▲1.2 % ARI 4,506 ▼0.81 % S&P 500 7,479 ▲0.45 % DOW 50,568 ▲0.56 % NASDAQ 26,410 ▲0.45 % NAFTA 97.51 ▲1.2 % ARI 4,506 ▼0.81 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Deputeti austriak Haubner takon Gjekmarkajn: Austria mbështet qartë integrimin e Shqipërisë në BE Zbulohet data, ja kur do të mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri-BE Popovska: Protokolli me Bullgarinë është plot me defekte Klientja u ngarkua me kredi fiktive 25 mijë euro, prokuroria kërkon një muaj paraburgim për dy punëtorët e bankës “Final 4 në RTSH”/ Vllaznia paralajmëron Egnatian, Sinani: Bëjmë gjithçka për të mbajtur vendin e parë, llogaritë në fund!
Menu
Kronika

Rama nga Tokio: Shqipëria, më afër se kurrë me BE-në! Rruga përpara mbetet sfiduese por jemi të vendosur

· 1 min lexim

Kryeministrit Edi Rama gjatë fjalës së tij në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokio ka deklaruar se vendi ynë është më pranë se kurrë me BE-në.

“Shqipëria ështe më afër se kurrë me BE-në, dhe nuk e kemi parë kaq konkrete dhe reale në historinë tonë moderne. Ne kemi hyrë në fazën vendimtare dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me BE-në, që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe mbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet tepër sfiduese dhe kurrë s’kemi qenë më të vendosur.

Jemi të bindur që nuk plan B përkundrejt lirisë dhe shtetit të së drejtës dhe nuk ka plan B kundër drejtësisë. Nuk ka të bëjë me hyrjen në një organizatë por në tranformimin e një shoqërie nga brenda, forcimi i shtetit të brendshëm, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Përtej gjithçkaje, t’i hapim vetes një vend në një hapësirë ku liria dhe bashkëpunimi janë vlerat dhe parimet e bashkëekzistencës”, tha ai ndër të tjera.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë