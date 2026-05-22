Rama nga Tokio: Shqipëria, më afër se kurrë me BE-në! Rruga përpara mbetet sfiduese por jemi të vendosur
Kryeministrit Edi Rama gjatë fjalës së tij në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokio ka deklaruar se vendi ynë është më pranë se kurrë me BE-në.
“Shqipëria ështe më afër se kurrë me BE-në, dhe nuk e kemi parë kaq konkrete dhe reale në historinë tonë moderne. Ne kemi hyrë në fazën vendimtare dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me BE-në, që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe mbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet tepër sfiduese dhe kurrë s’kemi qenë më të vendosur.
Jemi të bindur që nuk plan B përkundrejt lirisë dhe shtetit të së drejtës dhe nuk ka plan B kundër drejtësisë. Nuk ka të bëjë me hyrjen në një organizatë por në tranformimin e një shoqërie nga brenda, forcimi i shtetit të brendshëm, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Përtej gjithçkaje, t’i hapim vetes një vend në një hapësirë ku liria dhe bashkëpunimi janë vlerat dhe parimet e bashkëekzistencës”, tha ai ndër të tjera.
