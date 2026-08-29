Rama takim me deputetët dhe drejtuesit e PS-së, Tiranë: Hap i nevojshëm për sezonin e ri politik
Kryeministri dhe njëherësh kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama ka zhvilluar një takim pune me deputetët dhe drejtuesit e njësive organizative të Partisë Socialiste të Qarkut Tiranë.
Për këtë takim, kryeministri Rama shkruan se diskutimi ka qenë i dobishëm dhe konstruktiv mbi organizimin e “Pranisë Besnike”, metodologjinë e “Besës” dhe sistemin e ri “Pasqyrë Albania”.
Sipas kryeministrit Rama, këto diskutime shënojnë një hap të rëndësishëm në përgatitjen e sezonit të ri politik të Partisë Socialiste, “me fokus në forcimin e organizimit, rritjen e pranisë në terren dhe përdorimin e mjeteve moderne të komunikimit dhe koordinimit”. /rtsh.al/
Tema: kryesore
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