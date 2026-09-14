Raporti: Himalajet po i afrohen një pike kritike, miliona jetë në rrezik
Himalajet po i afrohen një pike kritike, pasi akullnajat po shkrihen më shpejt se një dekadë më parë, duke kërcënuar sigurinë e furnizimit me ujë, ndërsa rajoni po i afrohet “kulmit të ujit” deri në mesin e këtij shekulli, sipas një studimi të publikuar këtë muaj.
Gjetjet vijnë pas shembjes së një akullnaje në Himalaje, në fund të gushtit, përgjatë kufirit Nepal–Tibet, e cila shkaktoi rrëshqitje masive dhe përmbytje të menjëhershme në luginat poshtë saj.
Të paktën 1,300 persona janë konfirmuar të vdekur dhe më shumë se 5,300 rezultojnë të zhdukur në Nepal dhe në rajonin e Tibetit të Kinës.
Ndërsa akullnajat tërhiqen, ato po lënë pas liqene akullnajore të paqëndrueshme, të mbajtura nga pak më shumë se shkëmbinj dhe akull të lirshëm, mbi lugina ku jetojnë miliona njerëz, zbuloi studimi.
Studimi u përgatit nga Systemiq, një kompani këshilluese për qëndrueshmërinë, së bashku me Integrated Mountain Initiative, International Centre for Integrated Mountain Development dhe institutin indian G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment.
Studimi zbuloi se humbja e masës së akullnajave të Himalajeve është përshpejtuar gjatë dekadave të fundit. Ndërkohë, vetëm 21 akullnaja monitorohen aktualisht në terren, nga rreth 40,000 akullnaja që mendohet se ndodhen në rajonin Hindu Kush–Himalaje, një sistem i gjerë malor që shtrihet në tetë vende, nga Afganistani deri në Mianmar.
Në Indi janë identifikuar rreth 200 liqene akullnajore me rrezik të lartë, 56 prej të cilëve janë klasifikuar si me “rrezik shumë të lartë”, duke ekspozuar miliona njerëz që jetojnë në zonat në rrjedhën e poshtme.
Ndërsa rajoni i afrohet “kulmit të ujit”, pikës kur prurjet e lumenjve ndalojnë së u rrituri dhe fillojnë të bien, pasojat për sigurinë e furnizimit me ujë do të jenë të mëdha.
Himalajet përbëjnë një bazë të rëndësishme për ekonominë e Indisë, duke mbështetur më shumë se 20% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të vendit. Për këtë arsye, rajoni është një pjesë kyçe e infrastrukturës ekonomike kombëtare, nga e cila varen qindra miliona njerëz.
Megjithëse rajoni i Himalajeve përbën rreth 18% të territorit të Indisë, ai është përgjegjës për rreth 35% të fatkeqësive natyrore të vendit.
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