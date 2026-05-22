Raporti i IBAR, Berisha: BE kërkon garë të barabartë dhe masa kundër keqpërdorimit të burimeve shtetërore
Kryedemokrati Sali Berisha ka deklaruar për mediat se raporti i IBAR i 21 majit, sipas tij, tregon ndryshime të rëndësishme në qëndrimin e institucioneve europiane lidhur me procesin zgjedhor në Shqipëri dhe ecurinë e reformave.
Gjatë një deklarate për media, Berisha tha se ka krahasuar raportin e Komisionit Europian të shkurtit 2026 me versionin e miratuar më 21 maj nga COELA, duke pretenduar se në dokumentin e fundit janë bërë ndërhyrje strukturore dhe përmbajtësore.
Ai u shpreh se, sipas interpretimit të tij, në raportin e ri janë hequr pjesë që lidhen me vlerësimet e përgjithshme për progresin e Shqipërisë, ndërsa dokumenti është fokusuar më shumë në kërkesat dhe standardet që vendi duhet të përmbushë.
Berisha theksoi gjithashtu se raporti, sipas tij, përmban një gjuhë më të drejtpërdrejtë për zgjedhjet dhe nevojën për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR, duke e cilësuar këtë si një qëndrim më kritik ndaj procesit zgjedhor në vend.
“Tani, pikërisht për këtë qëllim, është paraqitur këtu në këtë tabelë, kjo është matrica në të cilën krahasohet paragraf për paragraf, raporti siç u paraqit nga Komisioni në shkurt të vitit 2026, në raportin siç u miratua nga COELA më 21 maj të vitit 2026 dhe që iu dërgua Këshillit të Ambasadorëve. Një punë jashtëzakonisht serioze. Siç e shihni, është ndërhyrë direkt në strukturën e dokumentit. Nga faqja 1 gjer në faqen 5 renditeshin vlerësime të përgjithshme për progresin e Shqipërisë në raportin e shkurtit.Kryq, vizë, hiqen totalisht. I hequr. Dokumenti i unifikuar fillon direkt me draft-pozicion. Seksioni i hyrjeve i lajleve dhe luleve hidhet në kosh.Çfarë është ky sinjal diplomatik? Shumë i fuqishëm. Eliminohet tërësisht narrativa e progresit të Shqipërisë. Tre faqe të mbushura me këtë narrativë dhe kalohet direkt në kërkesat ndaj standardeve. Pra, ky është një shërbim i madh. Imagjinoni ju po të ishin ato se ç’do bënin mediat e qeverisë duke manipuluar dhe mashtruar shqiptarët. Asnjë fjalë”, deklaroi Berisha.
Ai shtoi se në dokument përmenden edhe masa për parandalimin e keqpërdorimit të burimeve shtetërore gjatë zgjedhjeve, si dhe problematika që ai i cilësoi si rrjete patronazhi elektoral.
