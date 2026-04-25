Tiranë 9°C · Kthjellët 25 April 2026
25 Apr 2026
Gjermania vendos: Trupat ushtarake mbeten në Kosovë, stabiliteti i rëndësishëm edhe për ne Rasti Banjska, Kearns: Tani të dënohen "drejtuesit kryesorë", janë brenda qeverisë së Serbisë Lushaku reagon pas video-adresimit të Kurtit: A e patë kush po i do zgjedhjet? ​AGK, IKD, Fol dhe Kusari kritikojnë VV-në për zgjedhjen e bordit të RTK-së dhe KPM-së Elbasan, rritet kërkesa për ndihmë juridike falas, plot 285 raste në një vit
Kosova

Rasti Banjska, Kearns: Tani të dënohen “drejtuesit kryesorë”, janë brenda qeverisë së Serbisë

Sot, Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin për rastin e sulmit në Banjskë, duke i dënuar Bllagoje Spasojeviqin dhe Vlladimir Tolliqin me burgim të përjetshëm, ndërsa Dushan Maksimoviqin me 30 vjet burgim.

Pas këtij vendimi, ka reaguar deputetja britanike Alicia Kearns, e cila ka kërkuar që drejtësia të shkojë edhe tek “drejtuesit kryesorë” të sulmit që ajo e cilëson terrorist.

Në një postim në platformën “X”, Kearns ka shkruar: “Tani, ju lutem, drejtuesit kryesorë. Do t’i gjeni brenda Qeverisë së Serbisë, dhe të tjerë që po fshihen dhe mbrohen nga Qeveria e Serbisë”.

Kearns ka shpërndarë një lajm të “BBC News (World)”, ku raportohet për dënimet lidhur me rastin në Banjskë, duke e shoqëruar me thirrjen që përgjegjësia të zgjerohet edhe tek organizatorët e nivelit të lartë.

Rasti i Banjskës, i cili ka shkaktuar reagime të shumta ndërkombëtare, vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rënda të sigurisë në veri të Kosovës në vitet e fundit./Telegrafi/

