Real Madrid, Perez: Nuk e jap dorëheqjen, kemi fituar 37 tituj në futboll dhe 29 në basketboll gjatë presidencës sime
Një kampionat spanjoll i fituar nga Barcelona në El Clasico, një krizë sportive që i pa madrilenët të eliminoheshin herët nga Liga e Kampionëve, një situatë mjedisore që e sheh trajnerin Alvaro Arbeloa tani në prag të largimit dhe marrëdhëniet midis lojtarëve gjithnjë e më kritike dhe komplekse, siç demonstrohet nga rastet e grindjeve dhe përleshjeve të afërta midis Valverde dhe Tchouameni.
Në këtë kontekst, Florentino Pérez, presidenti i Real Madridit, thirri një konferencë për shtyp.
Perez menjëherë filloi duke shuar thashethemet për dorëheqjen e tij të mundshme: “Ju falënderoj të gjithëve shumë që jeni këtu. Më vjen keq t’ju them se nuk do të jap dorëheqjen. I kam kërkuar komisionit zgjedhor të fillojë procesin e mbajtjes së zgjedhjeve të bordit, në të cilat ne do të prezantohemi si Bordi aktual i Drejtorëve.”
Presidenti i Los Blancos foli për një situatë absurde të krijuar kundër Real Madridit: “Një situatë absurde është krijuar kundër Real Madridit dhe kundër meje. Ne nuk fitojmë gjithmonë, por nuk do ta pranojmë. Ata po përfitojnë nga kjo situatë për të më sulmuar. Ku është Florentino? Nuk po flas. Disa thonë se jam i sëmurë, se kam kancer. Do të doja të shfrytëzoja këtë mundësi për të falënderuar njerëzit që kujdesen për mua.
Unë vazhdoj të kryesoj klubin dhe kompaninë time, e cila ka një xhiro prej 50 miliardë eurosh në vit. Shëndeti im është perfekt. Nëse do të më thoshin se kam kancer, do të duhej të shkoja në një qendër onkologjike. Do të kishte qenë në çdo gazetë në botë. Nuk është e vërtetë dhe ky thashethem është ekzagjeruar.”
Perez njofton se do të kandidojë përsëri dhe se kushdo është i mirëpritur ta bëjë këtë, duke i kërkuar gjithashtu shtypit të mos përhapë thashetheme të caktuara rreth lodhjes së tij të supozuar: “Unë jam i pari që dua të fitoj gjithçka. Me mua si president, kemi fituar 37 tituj në futboll dhe 29 në basketboll. Dua t’u drejtohem të gjithë atyre që po bëjnë fushatë prapa skenave. I ftoj këdo që dëshiron të kandidojë.
Do të kandidoj për të mbrojtur interesat e aksionarëve të Real Madridit. Nuk do të frikësohem. Ata më japin shumë energji. Ka sektorë që duan të sundojnë Real Madridin, por nuk kanë pasur sukses. Gazetarët ose kolegët e tyre nuk e sundojnë Madridin. Njerëzit nuk i besojnë ata, ata më besojnë mua.”
