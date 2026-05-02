Regjistrimi i automjeteve tanimë me kushte të reja, MPB tregon detajet
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se gjatë regjistrimit të një automjeti, në stacionet e kontrollit teknik apo në shërbimet administrative, pronari do të duhet të japë një numër telefoni mobil dhe një adresë elektronike (e-mail).
Më pas, në të dyja këto kanale do të marrë një mesazh me kod verifikimi, përmes të cilit konfirmohet se të dhënat e dhëna i përkasin vërtet atij.
Pronarët e automjeteve, gjatë regjistrimit, do të marrin kod verifikimi në telefon dhe në e-mail, si pjesë e një procedure të re me të cilën MPB synon të ulë gabimet gjatë dërgimit të sanksioneve nga sistemi “Qyteti i Sigurt”.
Ky ndryshim po zbatohet për shkak të sistemit “Qyteti i Sigurt”, përmes të cilit gjobat për kundërvajtje në komunikacion do të vazhdojnë të dërgohen përmes SMS-ve dhe postës elektronike. Qëllimi është që gjobat të arrijnë në adresën e saktë dhe te pronari i duhur, pa gabime në numrat e telefonit apo adresat e e-mailit.
Me procedurën e re, regjistrimi i automjeteve merr një hap shtesë digjital. Kjo nuk e ndryshon thelbin e procesit, por shton një kontroll mbi të dhënat kontaktuese që do të përdoren për njoftime elektronike për kundërvajtje.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi sistemi “Qyteti i Sigurt” bazohet në regjistrimin automatik të shkeljeve dhe komunikimin elektronik me pronarët e automjeteve. Nëse të dhënat e kontaktit janë të pasakta, ekziston rreziku që gjoba të dërgohet në numër të gabuar ose në një adresë joaktive.
MPB thekson se pronari i automjetit, duke futur kodin e verifikimit, do të konfirmojë se të dhënat e paraqitura janë të vlefshme. Në këtë mënyrë synohet të krijohet një lidhje më e qartë mes automjetit, pronarit dhe kanaleve përmes të cilave do të dërgohen njoftimet për kundërvajtje.
Procedura e re vjen në një periudhë kur institucionet po përgatisin funksionimin më të gjerë të sistemit “Qyteti i Sigurt”, i cili pritet të forcojë kontrollin në komunikacion përmes kamerave dhe përpunimit të automatizuar të shkeljeve. Për shoferët, kjo do të thotë se gjatë regjistrimit të ardhshëm duhet të sigurohen që numri i telefonit dhe adresa e e-mailit që japin janë të sakta, aktive dhe personale.
