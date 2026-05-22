Rënia Shqiptare – një roman historik mbresëlënës
Vështrim nga Ruffina Oserio për Readers' Favorite
Rënia Shqiptare nga Shefqet Meko është një roman historik mbresëlënës, i vendosur në muzgut e Shqipërisë gjatë epokës së Enver Hoxhës. Historia ndjek udhëtimin tragjik të Maks Priftit, një gazetar i ri, nga viti 1987 deri më 1990. Ai aplikon për anëtarësim në Parti me dëshirën për t’iu bashkuar kosheres ideologjike, por Partia ia refuzon kërkesën. Partia i referohet përjashtimit të të atit një dekadë më parë dhe kjo ngjarje e përndjek Maksin, duke çuar në humbjen e një perspektive karriere dhe të Emës, të fejuarës së tij. Ai gjithmonë ka besuar te Partia dhe te besnikëria ndaj kauzës së saj, por Partia është e përfshirë nga pandershmëria e brendshme dhe udhëheqësit duhet të bëjnë gjëra të tmerrshme për të ruajtur status quo-në. Regjimi nis të shpërbëhet dhe Maksi kalon nëpër ujërat labirintike të survejimit nga Sigurimi i Shtetit, eksodit të ambasadave të vitit 1990 dhe protestave në Shkollën e Lartë B. Demonstrata lakuriqe e Landa Budinës paralajmëron grahmën e fundit të regjimit. A do të arrijë Maksi të ketë sukses në përpjekjen e tij për t’u arratisur nga vendi?
Shefqet Meko sjell një histori prekëse që ndërthur politikën dhe dashurinë për të shqyrtuar fatin e dikujt të kapur në pushtetin manipulues të një regjimi shtypës. Mua libri më duket shumë suspense dhe autori e zhvillon bukur marrëdhënien midis Maksit dhe Emës. Njeriu duhet të vazhdojë të lexojë për të zbuluar çfarë ndodh me Maksin pas humbjes së Emës dhe çfarë ndodh më pas kur ai i premton asaj me guxim: “Do të shkojmë në Perëndim, Ema, atje ku perëndon dielli. Thonë se është një botë tjetër…”
Rënia Shqiptare lexohet si një autopsi politike dhe therëse sociale e regjimit totalitar shqiptar. Autori ofron një portret mahnitës të ditëve të fundit të regjimit, duke pasqyruar me saktësi periudhën historike dhe hollësitë e saj. Nuk duhet ta humbisni këtë libër nëse ju intrigon makineria groteske e “pushtetit popullor”, siç paraqitet përmes ndërveprimeve me personazhe si Miço Delvina ogurzi dhe Ilir Osumi. Ky është një libër për një çmenduri kolektive, po aq tingëlluese në temat e tij sa edhe paralajmëruese në mesazhin që përcjell.
