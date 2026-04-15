15 Apr 2026
Politika

Rick Adams pjesëmarrës në Samitin e Diasporës në Tiranë

Eric Adams dhe kryeministrit i Shqiperise Edi Rama ne Samitin e Diaspores

Ish-kryebashkiaku i Nju Jorkut, Eric Adams, ishte ndër pjesëmarrësit në Samitin IV të Diasporës Shqiptare që po zhvillohet në Tiranë. Prania e tij u shoqërua me një moment simbolik gjatë aktivitetit, ku kryeministri Edi Rama i dorëzoi pasaportën dhe kartën e identitetit të Republikës së Shqipërisë.

Adams, i cili më herët ka mbajtur detyrën e kryebashkiakut të një prej qyteteve më të mëdha në botë, është përballur edhe me akuza për korrupsion, një çështje që sipas raportimeve u mbyll gjatë administratës së Donald Trump në një kontekst të ndërlikuar politik që lidhej me politikat ndaj emigracionit.

Dhënia e dokumenteve shqiptare për Adams ka ngritur pikëpyetje mbi kriteret dhe arsyet e këtij vendimi, pasi nuk është bërë publik ndonjë shpjegim i detajuar mbi lidhjen e tij konkrete me shtetësinë shqiptare.

Në një kohë kur shqiptarët largohen nga vendi i tyre në përmasa të mëdha, narrativa e prezantuar në samit duket se synon të ndërtojë një imazh të një diaspore të kënaqur, të lidhur fort me atdheun dhe të gatshme për t’u rikthyer. Atmosfera e aktivitetit, e shoqëruar me elementë folklorikë, flamuj dhe simbole kombëtare, krijon një kontrast të dukshëm me realitetin social. Në këtë kuadër, figura e Eric Adams duket se përdoret si një simbol i asaj që paraqitet si “diaspora e re” e Shqipërisë.

