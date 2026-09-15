Rikthimet më të paharrueshme pas dëmtimeve në sportet e fundit
Patrick Mahomes iu nënshtrua këputjes së ligamentit kryesor të gjurit (ACL) dhe ligamentit të brendshëm (LCL) në dhjetor 2025, një dëmtim që i shënoi fundin e sezonit 2025. Nëntë muaj më vonë, pritet të rikthehet në fushë për ndeshjen hapëse të sezonit NFL 2026 kundër Denver Broncos, një rikthim që mund të kthehet në një moment kyç në karrierën e tij.
Siç raporton Bleacher Report, lista përmbledh dhjetë rikthimet më të shquara të 25 viteve të fundit, duke përfshirë histori si rikthimi i Adrian Peterson pas këputjes së ACL dhe MCL në 2011 dhe sezoni i tij historik i 2012-shit që përfundoi me çmimin MVP; triumfi i Tiger Woods në Masters të 2019, pasi kaloi operacione të shumta dhe një fuzion spinal; rikthimi i Alex Smith pas një frakture të rëndë dhe infeksioni kërcënues për jetën në 2018, që përfundoi me kthimin e tij në fushë në 2020; dhe rikthimi i Bethany Hamilton në surfing vetëm disa javë pas sulmit nga një tiger shark në 2003.
Lista thekson gjithashtu raste ku dëmtimet rrezikonin jetën, si arresti kardiak në fushë i Christian Eriksen gjatë Euro 2020 dhe ngritja e tij për t’u rikthyer më vonë në nivel ndërkombëtar dhe në ligë të lartë, apo rasti i Damar Hamlin që pësoi commotio cordis në 2023 dhe u rikthye në stërvitje dhe në lojë pas disa muajsh. Po ashtu përmendet rikthimi i Rafael Nadal pas një problemi të gjatë me këmbën që i lejojë të fitojë Australian Open të 2022 dhe të rikthejë pjesën më të madhe të vendit të tij në tenis.
Në listë përfshihen edhe të tjerë me rikthime të shquara, si sezoni i Buster Posey pas një lëndimi të rëndë të këmbës që shpërbleu me titullin e batting-ut dhe MVP në 2012, përveç emrash të tjerë të mëdhenj të sportit. Artikulli përmbledh mënyra të ndryshme të rikuperimit—kirurgji, rehabilitim intensiv dhe ndryshime në teknikë—që nxorën në pah vendosmërinë dhe përkushtimin e atletëve.
Sipas Bleacher Report, këto histori tregojnë se rikthimet pas dëmtimeve mund të jenë të ndryshme në natyrë dhe në ndikim, por shpesh mbeten momente të paharrueshme që ndryshojnë narrativën e karrierave sportive.
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