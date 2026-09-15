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15 Sht 2026
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NBA

Taj Gibson tërhiqet nga NBA dhe bashkohet me stafin teknik të Chicago Bulls

· 2 min lexim

Taj Gibson konfirmoi tërheqjen nga NBA-ja pas 17 sezoneve si lojtar. I zgjedhur i 26-ti në draftin e vitit 2009 nga Chicago Bulls, ai u njoh si një lojtar i përkushtuar dhe një “glue guy” që kontribuoi në të dyja fazat e lojës. Gjatë karrierës luajti gjithashtu për Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, Charlotte Hornets dhe Memphis Grizzlies.

Siç raporton Bleacher Report, të hënën Gibson njoftoi përfundimin e karrierës së tij si lojtar dhe do të bashkohet me Chicago Bulls si trajner ndihmës, nën drejtimin e Tiago Splitter si trajner kryesor në sezonin e tij të parë. Kalimi në stafin teknik shënon një fazë të re në karrierën e tij profesionale brenda organizimit të Bulls.

Karl-Anthony Towns, i cili ka qenë bashkëlojtar me Gibson te Timberwolves, i shprehu urimet dhe respektin e tij përmes rrjeteve sociale. Me përvojën e tij të gjatë si lojtar dhe rolin e ri, pritet që Gibson të luajë një rol aktiv në përpjekjet e Bulls për t’u rikthyer në plej-of, pasi skuadra nuk ka arritur të kualifikohet në katër sezonet e fundit.

Lajmin e tërheqjes dhe emërimin në stafin teknik e konfirmoi sërish Bleacher Report, duke theksuar se Gibson do të vazhdojë karrierën e tij në basketboll nga ana teknike si pjesë e stafit të Chicago Bulls.

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