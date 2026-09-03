Roman Reigns dhe Cody Rhodes shfaqen në trailerin e ri të filmit ‘Street Fighter’
Traileri i fundit i filmit ‘Street Fighter’ shfaq yjet e WWE, Roman Reigns dhe Cody Rhodes, si dhe luftëtarin e New Japan Pro-Wrestling, Hirooki Goto.
Sipas Bleacher Report, Rhodes portretizon Guile, Reigns shfaqet si Akuma dhe Goto si E. Honda. Në kast përfshihen gjithashtu Jason Momoa (Blanka), David Dastmalchian (M. Bison) dhe 50 Cent (Balrog), ndërsa Andrew Koji dhe Noah Centineo i japin jetë përkatësisht Ryu dhe Ken Masters.
Fragmeti tregon se filmi do të mbajë elementët fantastikë dhe atmosferën e njohur të serisë së video-lojërave, me skena të shkurtra luftërash që nxisin pritshmëri për adaptimin e personazheve në ekran.
Filmi do të dalë më 16 tetor në Shtetet e Bashkuara, dhe përmbledhjen e informacioneve të trailerit e sjell sërish Bleacher Report.
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