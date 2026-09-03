Carmella konfirmon tërheqjen nga ringu i WWE: ‘Nuk mund të luftoj më’
Carmella njoftoi të martën se është tërhequr nga luftimet profesionale gjatë episodit të podkastit të saj Hot Mom S–t, rreth minutës 25:30. Ajo tha se për vite ishte luftëtare profesionale, por tani që është nënë nuk ka mundësi të angazhohet në ring: «Nuk mund të luftoj më». Gjatë deklaratës përdori edhe thonjëza të ajrit kur përmendi tërheqjen, që mund të lërë hapësirë për të ardhmen, por aktualisht nuk duket se ka plane për rikthim.
Siç raporton Bleacher Report, Leah Van Dale, e njohur si Carmella, ishte aktive në WWE nga 2013 deri në 2023. Gjatë karrierës ajo fitoi një herë titullin SmackDown Women’s Championship dhe një herë titullin WWE Women’s Tag Team Championship, si dhe fitoi edicionin e parë të Money in the Bank për femra në 2017. Ajo mori një pushim në 2023 kur mbeti shtatzënë me bashkëshortin Corey Graves; pas mungesës prej thuajse dy vitesh u raportua se kontrata e saj me WWE kishte përfunduar. Më vonë Carmella njoftoi shtatzëninë e dytë dhe solli në jetë fëmijën në tetor të 2025.
Për momentin Carmella i përkushtohet familjes dhe projekteve jashtë ringut, përfshirë podkastin e saj, dhe kjo i jep pak hapësirë për një rikthim të mundshëm në aktivitetet in-ring të WWE.
Sipas Bleacher Report, deklarimi i saj në podkast dhe prioritetet familjare e vendosin Carmella në një pozicion të tërheqjes nga angazhimet brenda ringut, edhe pse përdorimi i thonjëzave në fjalën ‘‘tërheqje’’ lë ende disa paqartësi për të ardhmen e karrierës së saj.
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