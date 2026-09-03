Një yll i WWE, Oba Femi, rikthehet në Alabama dhe flet me ekipin e futbollit gjatë stërvitjes
Ylli i WWE dhe ish-studenti i Universitetit të Alabama, Oba Femi, u kthye të martën në kampusin e tij dhe foli me skuadrën e futbollit gjatë një seance stërvitore, teksa skuadra përgatitet për ndeshjen hapëse të sezonit 2026 kundër East Carolina.
Siç raporton Bleacher Report, Femi ishte anëtar i ekipit të atletikës së Alabama-s nga 2019 deri në 2022, pas transferimit nga Middle Tennessee State. Ai fitoi tituj në hedhjen e shtafës në kampionatet e SEC-it, brenda dhe jashtë, në 2021 dhe mori sërish titullin e brendshëm në 2022, para se të diplomonte në arte vizuale.
Që prej debutimit në rosterin kryesor të WWE në dhjetor të kaluar, Femi ka bërë përhapje emri: në Royal Rumble regjistroi pesë eliminime, po aq sa Roman Reigns, dhe ka marrë fitore ndaj Brock Lesnar në WrestleMania dhe SummerSlam. Që nga ardhja e tij, ai ka pësuar vetëm një humbje në ndeshje individi ose tag — ndaj Lesnarit në Clash in Italy këtë maj. Aktualisht është në rivalitet me Bron Breakker dhe do të përballet me të në eventin Sunday Night’s Main Event në Atlanta më 6 shtator.
Një ditë më parë, Alabama do të hapë sezonin në shtëpi kundër East Carolina Pirates, me nisje të planifikuar për ora 12:00 ET; trajner i skuadrës është Kalen DeBoer. Sipas Bleacher Report, vizita e Femi-t në seancën stërvitore erdhi ndërsa ekipi kompleton përgatitjet për këtë ndeshje.
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