EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
BTC $81,622 ▲ +0.23% ETH $2,346 ▼ -1.09% XRP $1.4212 ▼ -0.88% SOL $90.3400 ▲ +2.87%
Kronika

Rreth 40 studentë të Akademisë së Sigurisë në spital pas dyshimeve për helmim ushqimor

· 1 min lexim

Rreth 40 studentë të Akademisë së Sigurisë shfaqën probleme shëndetësore dhe u dërguan në spital për kontrolle dhe trajtim mjekësor, pas simptomave që dyshohet të kenë ardhur nga helmimi ushqimor.

Sipas TV Klan, gazetari Besar Bajraktaraj njofton se studentët u ndjenë keq pas drekës së shërbyer në ambientet e Akademisë. Disa prej tyre kërkuan ndërhyrje mjekësore dhe u transportuan në spital, ndërsa dyshohet se shkak mund të ketë qenë një vakt i konsumuar më 6 maj në mensën e institucionit.

Akademia e Sigurisë ka një kontratë me një kompani private që siguron shërbimin e kateringut për tre vakte ditore. Autoritetet përkatëse kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e ngjarjes, për të verifikuar procedurat e sigurisë ushqimore dhe për të vendosur përgjegjësitë e mundshme.

Hetimet vazhdojnë ndërsa studentët marrin trajtim dhe po kryhen analiza për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, raporton TV Klan.

