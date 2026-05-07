Rreth 40 studentë të Akademisë së Sigurisë në spital pas dyshimeve për helmim ushqimor
Rreth 40 studentë të Akademisë së Sigurisë shfaqën probleme shëndetësore dhe u dërguan në spital për kontrolle dhe trajtim mjekësor, pas simptomave që dyshohet të kenë ardhur nga helmimi ushqimor.
Sipas TV Klan, gazetari Besar Bajraktaraj njofton se studentët u ndjenë keq pas drekës së shërbyer në ambientet e Akademisë. Disa prej tyre kërkuan ndërhyrje mjekësore dhe u transportuan në spital, ndërsa dyshohet se shkak mund të ketë qenë një vakt i konsumuar më 6 maj në mensën e institucionit.
Akademia e Sigurisë ka një kontratë me një kompani private që siguron shërbimin e kateringut për tre vakte ditore. Autoritetet përkatëse kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e ngjarjes, për të verifikuar procedurat e sigurisë ushqimore dhe për të vendosur përgjegjësitë e mundshme.
Hetimet vazhdojnë ndërsa studentët marrin trajtim dhe po kryhen analiza për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, raporton TV Klan.
