Rrezikoi të digjte dhe banesat, vihet në kontroll zjarri në Prrenjas!
Një zjarr i përmasave të konsiderueshme është regjistruar pasditen e sotme në zonën e Qukës-Shkumbinit, në bashkinë Prrenjas, duke rrezikuar banesat pranë vatrës së zjarrit.
Reagimi i shpejtë i banorëve, kryeplakut dhe administratorit të zonës bëri të mundur njoftimin në kohë dhe ndërhyrjen e menjëhershme për të frenuar përhapjen e flakëve.
Në terren mbërritën forcat zjarrfikëse të Prrenjasit dhe Librazhdit, të cilat punuan për izolimin dhe shuarjen e zjarrit. Në operacion u angazhua edhe Policia e Shtetit, ndërsa të gjithë strukturat e përfshira bashkëpunuan për të mbajtur situatën nën kontroll.
Mbështetje për menaxhimin e situatës u dha edhe nga Ministria e Mbrojtjes dhe Prefektura e Qarkut Elbasan, përmes koordinimit dhe gatishmërisë së strukturave përgjegjëse.
Falë ndërhyrjes së koordinuar, zjarri u vu nën kontroll dhe vatrat u shuan, duke shmangur përhapjen e flakëve drejt zonës së banuar dhe duke parandaluar dëmtimin e dhjetëra banesave që ndodheshin në rrezik.
Ndërkohë, ekipet në terren vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur riaktivizimin e vatrave, ndërsa pritet të përcaktohet edhe shkaku i rënies së zjarrit.
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