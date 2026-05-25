EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
BTC $77,577 ▲ +1.44% ETH $2,125 ▲ +1.37% XRP $1.3594 ▲ +0.68% SOL $86.2400 ▲ +1.11%
Rama nga Durrësi: 301 mjekë dhe infermierë në shërbim të pushuesve Ministri grek i Mbrojtjes vizitë në Tiranë, Nufi: Shqipëria dhe Greqia do të forcojnë bashkëpunimin në siguri dhe mbrojt "Jeni shëmbëlltyra për turistët"/ Rama me 301 mjekë që do shërbejnë në qendrat verore Malaj: Incentivat për sektorin e turizmit, në linjë me kërkesat e Bashkimit Europian Të kërkuar nga SPAK, kapen në Dubai pesë persona
Kronika

Rriten turistët me 8.8%, mbi 700 mijë të huaj hynë në Shqipëri në muajin prill

· 2 min lexim

Shqipëria vijon të shënojë rritje të hyrje-daljeve në territor gjatë muajit prill. Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, në muajin prill 2026 kanë hyrë në territorin shqiptar mbi 1.4 milion shtetas shqiptarë dhe të huaj, duke regjistruar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Të dhënat tregojnë se hyrjet dhe daljet në pikat kufitare vijojnë të dominohen nga shtetasit që udhëtojnë për motive personale dhe turistike, ndërsa pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj vijnë nga vendet e Europës Jugore.

Sipas statistikave të INSTAT, trendi i rritjes së lëvizjeve ka vijuar edhe gjatë muajve të parë të vitit 2026. Në mars u regjistruan rreth 1.28 milion hyrje në Shqipëri, me një rritje prej 11.7% krahasuar me marsin e vitit të kaluar.

Edhe gjatë muajit shkurt u raportuan mbi 1.1 milion hyrje dhe dalje në territor, ndërsa në janar hyrjet arritën në rreth 1.19 milion persona.

INSTAT evidenton se pjesa dërrmuese e shtetasve të huaj që hyjnë në Shqipëri e bëjnë këtë për qëllime personale, turizëm apo vizita familjare, ndërsa hyrjet nga vendet europiane vijojnë të zënë peshën kryesore të fluksit.

