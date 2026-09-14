Rrogat e magjistratëve do rriten 8500 lekë, Komisioni i Ekonomisë miraton në parim draftin e PS! Ja si u votua, gjyqtarë e
Drafti i PS parashikon një rritje nga 36% në 38% të pagës së Presidentit të Republikës, me rreth 8500 lekë për rrogën referuese të magjistratëve, ndërkohë që pretendimi i tyre, (i miratuar edhe nga KLGJ e KLP) është 9-fish më i lartë.
Mes debateve me opozitën mazhoranca argumentoi se formula e propozuar zbaton vendimin e Gjykatës Kushtetuese, ndërsa qëndrojnë të mendimit se askush që nuk është i autorizuar me ligj nuk mund të vendosë për paratë e Thesarit të Shtetit.
Ky miratim pritet të kalojë edhe në Kuvend.
Deputetja e Partisë Socialiste, Aulona Bylykbashi, e cila është propozuesja e draftit për ndryshimin e pagave të magjistratëve, sqaroi se Gjykata nuk ka imponuar një formulë të vetme numerike për përcaktimin e pagave, por ia ka lënë ligjvënësit zgjedhjen e modelit, me kusht që të respektohen standardet kushtetuese.
“E rëndësishme se gjykata nuk ka imponuar një formulë të vetme numerike zgjedhja e modelit është tërësisht në diskrecionin e ligjvënësit me kusht që të respektojë standardet kushtetuese. Ndryshimi i parë paga referuese bazë. Në nenin 1 propozojmë që koeficienti i pagës të kalojë nga 0.36-0.38% të pagës së Presidentit të Republikës. Koeficienti 0.38% shifër si rezultat i një vlerësimi. Paga nuk është e izoluar paga bruto përfshin përkatësinë në grup, vjetërsinë”, tha Bylykbashi.
Ndërsa deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, kritikoi vendimin e gjyqtarëve për çështjen e pagave, duke thënë se me këtë vendimmarrje janë marrë kompetenca që i takojnë Kuvendit:
“Vendimi i tyre jo që s’ka pyetur deputetët, por ka marrë kompetencat e deputetëve. Vendimi i GJK nuk i kërkon KLGJ dhe KLP të caktojë rrogën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, por parlamentit. Akti që kanë bërë nuk ka bazë ligjore, po është akt i kallëzueshëm. Akt vetëgjyqësie i paprecedentë në këtë vend, ndërkohë që duhet të kishte ndodhur e kundërta. Të detyrojë thesarin të paguajë për rritje në pagesat mendoj kemi humbur seriozitetin dhe i kemi vënë shkelmin parasë publike në këtë vend. Gjithkush duhet të kuptojë që ato para nuk janë paratë e atyre që kanë fuqi për të marrë vendime. Por janë paratë e taksapaguesve.”
Projektligji mori mbështetjen edhe të qeverisë. Përfaqësuesi i Ministrisë së Drejtësisë tha se koeficienti 0.38 plotëson kushtet e vendosura nga Gjykata Kushtetuese, ndërsa Ministria e Financave e konsideroi të përballueshme koston për buxhetin.
Ndërsa opozita e kundërshtoi draftin me arsyetimin se qeveria nuk po respekton vendimet e Kushtetueses.
Për deputetin e Partisë Demokratike, Eno Bozdo, situata e krijuar me pagat është pasojë e mosrespektimit të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nga qeveria.
“Çdo gjë ka ndodhur si pasojë e mosrespektimit të disa herëve se qeveria nuk çan kokën për vendimet e Kushtetueses. Më habit fakti që edhe pse Kuvendi e ka deleguar nismën që në prill të këtij viti qeverisë dhe nisma s’vjen nga qeveria, po nga dy kolegë të nderuara. Këshilli i Legjislacionit i ka kërkuar qeverisë shqiptare të paraqesë projektligjin. Kemi këtu përfaqësuesin e Min. së Drejtësisë që është shumë i kënaqur. Na mungon fatura e plotë financiare, por ne nuk i kemi në projektrelacion këto shifra, pa to s’bëjmë dot”, tha Bozdo.
Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike, Bujar Leskaj, i cilësoi si të paligjshme vendimet e KLGJ-së dhe KLP-së për pagat dhe tha se Kuvendi nuk duhet t’i “bëhet violinë” kryeministrit Edi Rama.
“KLGJ dhe KLP për mua janë në paligjshmëri me ato vendime, ne duhet të kërkojmë zbatimin e ligjeve të kushtetuese apo tu bëhemi violin e një kryeministri të papërgjegjshëm i cili e krijoi këtë situatë për shantazh ndaj sistemit të drejtësisë ”, deklaroi deputeti Leskaj në komisionin e Ekonomisë
Kriza e pagave në sistemin e drejtësisë kulmoi pasi Kuvendi nuk miratoi deri më 31 korrik 2026 formulën e re të pagave, siç kishte kërkuar Gjykata Kushtetuese. Pas kalimit të afatit, më 26 gusht KLGJ dhe dy ditë më pas KLP e përcaktuan vetë pagën referencë të gjyqtarëve e prokurorëve, me një rritje të konsiderueshme, informon TCH.
Por Ministria e Financave nuk i ekzekutoi listëpagesat me këtë përllogaritje, duke argumentuar se përcaktimi i pagave është kompetencë e Kuvendit.
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