Rubio do të vizitojë Suedinë për takimin e NATO-s, udhëtim edhe në Indi! Detaje nga axhenda
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio do të udhëtojë për në Suedi për një takim të ministrave të Jashtëm të NATO-s këtë javë, ku do të diskutojë nevojën për ndarje më të madhe të barrës nga aleanca, tha Departamenti i Shtetit të martën. Ai gjithashtu do të vizitojë Indinë.
Nën presidencën e Presidentit Donald Trump, lidhjet e SHBA-së si me NATO-n ashtu edhe me Indinë kanë qenë të tendosura, me presidentin që ka kërcënuar vazhdimisht të tërhiqet nga aleanca dhe të vendosë tarifa të larta ndaj Indisë.
Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott tha se Rubio do të ndalet në Helsingborg më 22 maj dhe do të diskutojë nevojën për rritje të investimeve në mbrojtje dhe ndarje më të madhe të barrës në Aleancë.
Ai do të takohet gjithashtu me homologë nga Shtatë vendet e Arktikut – Kanadaja, Danimarka, Norvegjia, Suedia, Finlanda dhe Islanda – për të diskutuar interesat e përbashkëta ekonomike dhe të sigurisë.
Rubio do të vizitojë Indinë nga 23 deri më 26 maj, duke u ndalur në Kalkuta, Agra, Jaipur dhe New Delhi për bisedime mbi sigurinë energjetike, tregtinë dhe bashkëpunimin në mbrojtje, tha ai.
Administrata Trump i ka kritikuar vazhdimisht anëtarët e NATO-s për mos kontributin e tyre më të madh në përpjekjet e përbashkëta ushtarake. Fërkimet janë thelluar pasi vendet evropiane refuzuan të dërgonin anije për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit dhe për shkak të propozimit të mëparshëm të Trump për të blerë Groenlandën, një territor gjysmë-autonom danez.
Udhëheqësit evropianë kanë rënë dakord që Evropa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Vendet e NATO-s vitin e kaluar vendosën objektiva të reja shpenzimesh prej 3.5% të PBB-së për mbrojtjen thelbësore dhe 1.5% për masa më të gjera si siguria kibernetike, infrastruktura dhe logjistika.
