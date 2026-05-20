Pentagoni anuloi vendosjen e ushtarëve, ministri i Mbrojtjes i Polonisë: SHBA mbetet e përkushtuara ndaj sigurisë sonë
Pasi foli në telefon me homologun e tij amerikan, ministri i mbrojtjes i Polonisë tha të martën se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ndaj sigurisë së Polonisë mes shqetësimeve mbi një vendim të SHBA-së për të ndaluar një rotacion të planifikuar të trupave në vend.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tha se Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, e siguroi atë se angazhimi i SHBA-së në mbrojtjen e Polonisë nuk kishte ndryshuar dhe se Varshava “mund të mbështetet te Shtetet e Bashkuara”.
Sipas Kosiniak-Kamysz, Uashingtoni aktualisht po rishikon pozicionin e forcave në të gjithë Evropën, por nuk është marrë asnjë vendim për të zvogëluar kapacitetet ushtarake amerikane të stacionuara në Poloni.
Pas telefonatës, Kosiniak-Kamysz tha në platformën amerikane të mediave sociale X se procesi i vazhdueshëm i ripozicionimit ushtarak “nuk është i drejtuar kundër partneritetit tonë strategjik” dhe tha se të dyja palët kishin rënë dakord të vazhdonin punën për forcimin e sigurisë së Polonisë dhe përcaktimin e modelit afatgjatë për praninë ushtarake amerikane në vend.
Sigurimet vijnë disa ditë pasi media amerikane raportoi se Pentagoni kishte anuluar një vendosje të planifikuar me rotacion të rreth 4,000 ushtarëve nga Divizioni i 1-rë i Kalorësisë i Ushtrisë Amerikane në Poloni. Vendosja kishte hyrë tashmë në fazat e avancuara të përgatitjes përpara se të ndalej.
Kryeministri polak Donald Tusk tha më parë se kishte marrë siguri se vendimi ishte logjistik dhe jo strategjik dhe këmbënguli që parandalimi të mbetej i paprekur. Ai gjithashtu ka argumentuar se ruajtja e unitetit transatlantik mbetet thelbësore pavarësisht mosmarrëveshjeve mbi ndarjen e barrës brenda NATO-s.
Kosiniak-Kamysz e përsëriti këtë qëndrim të martën, duke argumentuar se planifikimi aktual i Pentagonit duhet të shihet si pjesë e një ridizajnimi më të gjerë të vendosjeve të SHBA-së në Evropë dhe jo si një sinjal që synon posaçërisht Poloninë.
Gjenerali Alexus Grynkewich, komandanti më i lartë operacional i NATO-s në Evropë, tha këtë javë se reduktimi i niveleve të trupave amerikane nuk do të dobësonte planet mbrojtëse të aleancës, sepse aleatët evropianë dhe Kanadaja po marrin gradualisht përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen konvencionale, duke ruajtur mbështetjen e SHBA-së. Ai sugjeroi se përshtatja do të ndodhte gjatë disa viteve dhe jo përmes tërheqjeve të menjëhershme.
Polonia është shfaqur si një nga shtetet më të militarizuara të NATO-s që nga viti 2022 dhe tani është ndër shpenzuesit më të lartë të mbrojtjes të aleancës si pjesë e PBB-së. Varshava ka investuar shumë në bashkëpunimin ushtarak të SHBA-së përmes blerjeve të pajisjeve, objekteve logjistike dhe infrastrukturës së përhershme për forcat aleate.
