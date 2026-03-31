Rubio: Ngushtica e Hormuzit do të hapet “me çdo kusht”
SHBA kërkon fundin e programit bërthamor të Iranit
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se Ngushtica strategjike e Hormuzit do të rihapet “me një mënyrë apo një tjetër”, në një moment kur lufta mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit vazhdon të tensionojë rajonin dhe tregjet globale të energjisë.
Në një intervistë për Al Jazeera, Rubio theksoi se administrata e presidentit Donald Trump preferon zgjidhje diplomatike, por paralajmëroi se SHBA dhe aleatët e saj janë të gatshëm të ndërhyjnë për të garantuar lirinë e lundrimit në këtë rrugë kyçe të naftës botërore. Ai nënvizoi se nëse Irani nuk respekton ligjin ndërkombëtar, një koalicion ndërkombëtar mund të sigurojë hapjen e ngushticës.
Deklaratat e Rubios vijnë në një kohë kur ka spekulime për një përfshirje më të thellë ushtarake të SHBA-së në Iran, përfshirë mundësinë e vendosjes së trupave në terren. Ndërkohë, konflikti që nisi më 28 shkurt me sulme të përbashkëta amerikano-izraelite ka shkaktuar pasoja të rënda në rajon, me mijëra viktima dhe dëme të mëdha infrastrukturore.
Rubio bëri të qartë se objektivat e SHBA-së përfshijnë shkatërrimin e kapaciteteve ushtarake të Iranit, përfshirë forcën ajrore, marinën dhe sistemet e raketave dhe dronëve. Sipas tij, këto operacione janë drejt përfundimit dhe pritet të zgjasin vetëm disa javë, jo muaj.
Në planin diplomatik, ai kërkoi që Irani të heqë dorë nga programi i tij bërthamor dhe të kufizojë zhvillimin e raketave dhe dronëve, duke e akuzuar Teheranin se synon të përdorë armët bërthamore për të “kërcënuar dhe shantazhuar botën”. Nga ana tjetër, Irani ka mohuar vazhdimisht këto akuza, duke këmbëngulur se programi i tij është për qëllime civile.
Rubio la të hapur edhe mundësinë e ndryshimit të regjimit në Iran, duke deklaruar se SHBA do të mirëpriste një udhëheqje që, sipas tij, do të kishte një vizion tjetër për të ardhmen e vendit. Ai kritikoi gjithashtu Teheranin për mbështetjen e grupeve si Hezbollah dhe për destabilizimin e rajonit.
Ndërkohë, presidenti Trump ka paralajmëruar masa edhe më të ashpra, përfshirë mundësinë e goditjes së impianteve të ujit në Iran nëse nuk arrihet një marrëveshje, si dhe opsione për kontrollin e disa objekteve strategjike të naftës.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të rëndësishme të tranzitit të naftës në botë dhe çdo bllokim i saj ka pasoja të menjëhershme për ekonominë globale. Në këtë kontekst, deklaratat e fundit nga Uashingtoni sinjalizojnë se përplasja me Iranin mund të hyjë në një fazë edhe më të ndjeshme në ditët dhe javët në vijim.
