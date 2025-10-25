Bota

Trump ultimatum Hamasit: Keni 48 orë kohë për të dorëzuar trupat e pengjeve

3 days ago
0 1 minute read

Donald Trump e ka paralajmëruar Hamasin që të kthejë menjëherë trupat e pengjeve brenda 48 orëve të ardhshme, përndryshe vendet e tjera të përfshira në marrëveshjen e paqes në Lindjen e Mesme do të ndërmarrin veprime.

Presidenti amerikan, në një postim, theksoi rëndësinë e ruajtjes së paqes në Lindjen e Mesme dhe shprehu besimin e tij se ajo mund të jetë “e qëndrueshme”. Megjithatë, ai theksoi se për të ruajtur këtë paqe, Hamasi duhet të kthejë trupat e pengjeve, përfshirë dy qytetarë amerikanë.

“Hamasi duhet të fillojë t’i kthejë trupat shpejt”, theksoi ai, duke shtuar se disa janë të vështira për t’u rikuperuar. Megjithatë, Trump tha se “trupat e tjerë mund të kthehen tani dhe për ndonjë arsye nuk po”. Ai sugjeroi që kjo vonesë mund të lidhet me çarmatimin e anëtarëve të Hamasit, duke vënë në dukje se marrëveshja kërkon “pajtueshmëri të plotë nga të dyja palët”.

“Le të shohim se çfarë do të bëjnë në 48 orët e ardhshme”, përfundoi presidenti amerikan, duke theksuar se po e monitoronte situatën “shumë nga afër”.

 

 

3 days ago
0 1 minute read

Related Articles

Kandidatja e pavarur Catherine Connolly fiton zgjedhjet presidenciale irlandeze

3 days ago

Venezuela njofton stervitje të medha ushtarake ndërsa SHBA rrit presionin

1 week ago

Trump: Dërgimi i “Tomahawkëve” mund shkaktojë përshkallëzim

1 week ago

Tony Blair shfaqet si figurë potenciale në Gazën pas luftës

4 weeks ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button