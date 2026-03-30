30 Mar 2026
Rusia dëbon diplomatin britanik për spiunazh

· 1 min lexim

Rusia njoftoi të hënën se ka dëbuar një diplomat britanik pasi sipas tyre zbuluan se ai ishte spiun. Shërbimi Federal i Sigurisë, FSB tha se sekretari i dytë në ambasadën britanike në Moskë ishte urdhëruar të largohej brenda dy javësh.

FSB tha se kishte zbuluar shenja se diplomati po kryente aktivitete inteligjence që kërcënojnë sigurinë e Federatës Ruse.

Në veçanti, tha FSB-ja tha se diplomati ishte përpjekur të merrte informacione të ndjeshme në lidhje me ekonominë ruse gjatë takimeve joformale.

