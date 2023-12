Rusia dhe Ukraina kryejnë sulme me dronë

Si Rusia ashtu edhe Ukraina kanë njoftuar dhjetëra tentativa për sulme me dronë gjatë 24 orëve të fundit. Forcat ajrore të Ukrainës thanë sot se kishin rrëzuar 30 nga 31 dronë të lëshuar gjatë natës kundër 11 rajoneve të vendit. Rusia tha gjithashtu të premten në mbrëmje se kishte penguar një seri sulmesh me dronë, pasi njësitë ruse kundërajrore shkatërruan 32 dronë ukrainas mbi gadishullin e Krimesë dhe gjashtë të tjerë në rajonin Kursk, në kufi me Ukrainën. Njoftimet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.

Vladimir Saldo, guvernatori i emëruar nga Rusia në rajonin ukrainas të Khersonit, pjesërisht të pushtuar nga trupat ruse, tha se të paktën 15 objektiva ajrore ishin rrëzuar. Sulmet filluan disa orë pasi Bashkimi Evropian dështoi të binte dakord për një paketë ndihme prej 50 miliardë eurosh për Ukrainën, pasi Hungaria vuri veton.

Sulmet e shtuara me dronë vijnë gjithashtu në një kohë që palët janë të prirura të tregojnë se kanë ende kapacitete luftuese, ndërsa po shënohen gati dy vjet që nga koha kur Rusia ndërmorri sulmin ndaj Ukrainës.

Asnjëra palë nuk ka fituar shumë terren pavarësisht kundërofensivës që Ukraina nisi në qershor.

Analistët parashikojnë se lufta do të jetë e gjatë.