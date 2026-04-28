Tiranë 13°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 99.62 ▲3.37%
ARI 4,610 ▼1.79%
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
BTC $76,301 ▼ -0.8% ETH $2,288 ▼ -0.09% XRP $1.3800 ▼ -0.93% SOL $83.7200 ▼ -0.77%
28 Apr 2026
Kosova

Sadiku i LDK-së: Po s’bëhet, o Albin — 63 plus 13 bëjnë 76, të duhen 80

· 2 min lexim

Deputeti i Lidhja Demokratike e Kosovës, Ermal Sadiku, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Albin Kurti, duke thënë se edhe nëse LDK-ja i sjell nënshkrimet e kërkuara, nuk do të sigurohej kuorumi i nevojshëm për zgjedhjen e presidentit.

Sadiku iu kundërpërgjigj Kurtit pas thirrjes së këtij të fundit që LDK të dorëzojë 13, 14 apo 15 nënshkrime për kandidatin e saj, duke argumentuar se përllogaritja nuk e zgjidh problemin e kuorumit.

Sipas tij, nëse 63 votave që, sipas Kurtit, ekzistojnë në sallë, u shtohen edhe 13 deputetë të LDK-së, numri arrin në 76, ndërsa për kuorum nevojitet prania e 80 deputetëve.

“Po thotë: I kam 63 vota në sallë. Le të m’i sjellë LDK-ja edhe 13 ose 14 sa t’i kenë dhe e zgjedhim Feriden presidente. Po s’bëhet, o Albin. 63 + 13 bëjnë 76. Të duhen 80”, ka deklaruar Sadiku.

Ai ironizoi me ndryshimin, sipas tij, të vazhdueshëm të shifrave të përmendura nga Kurti për kuorumin e nevojshëm, duke thënë se fillimisht janë kërkuar 85 deputetë, më pas 90.

Sadiku e cilësoi qasjen e Kurtit si të paqartë dhe kërkoi, siç tha, përqendrim në interpretimin e saktë të procedurës për zgjedhjen e presidentit.

