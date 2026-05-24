Saliba tregon ndeshjen kur kuptoi se ky do të ishte viti i Arsenalit
Mbrojtësi lider i Arsenalit, Saliba, ka rrëfyer momentin kur ka kuptuar se skuadra londineze do të fitonte titullin kampion në Premier League.
“Fillova të ndieja në muajin mars. Pas ndeshjes kundër Evertonit, për mua ishte e qartë se do ta fitonim titullin kampion”, deklaroi mbrojtësi francez.
“Ishte një ndeshje shumë e vështirë dhe e dinim se nuk do të luanim në kampionat deri pas pushimit të ndeshjeve të kombëtareve, kështu që ajo fitore ishte shumë e rëndësishme”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.