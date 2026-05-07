Sarkozy-s i hiqet pajisja elektrike e monitorimit, gjykata i lehtëson masën
Ish-presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy, nuk do të mbajë më pajisjen elektronike të monitorimit, pas një vendimi të Gjykatës së Parisit që pranoi kërkesën për lehtësim të masës së dënimit.
Vendimi lidhet me çështjen e njohur “Bygmalion”, që ka të bëjë me financimin e dyshuar të paligjshëm të fushatës së tij presidenciale të vitit 2012.
Sipas gjykatës, masa është përshtatur duke marrë në konsideratë moshën dhe gjendjen personale të ish-presidentit francez, i cili ka mbushur 71 vjeç.
Sarkozy ishte dënuar me një vit burg, ku gjashtë muaj parashikoheshin me ekzekutim, për tejkalim të shpenzimeve të fushatës zgjedhore. Në kuadër të këtij vendimi, ai kishte mbajtur byzylyk elektronik si formë monitorimi.
Me vendimin e ri, gjykata ka vendosur lirimin e tij nga ky detyrim, duke kaluar në një regjim më të lehtësuar të ekzekutimit të dënimit.
Ish-presidenti francez vijon të përballet edhe me procese të tjera gjyqësore, përfshirë hetimet mbi dyshimet për financim të fushatës presidenciale të vitit 2007 nga Libia.
