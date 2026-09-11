Sean McVay: Humbja ndaj 49ers ishte një ditë për përulje
Los Angeles Rams pësuan një humbje të thellë 27-7 ndaj San Francisco 49ers në ndeshjen hapëse të sezonit, të luajtur në Melbourne, Australi. Trajneri Sean McVay pranoi se skuadra u mund në shumë aspekte dhe e cilësoi ndeshjen si një përvojë që duhet t’i përulë ekipin.
Sipas nfl, Rams zunë një avantazh 7-3 në fillim të pjesës së dytë pas një kapjeje dhe daljeje 41 jardesh të Puka Nacua, por më pas humbën kontrollin e takimit: në vazhdim arritën në nëntë first downs gjatë pesë sulmeve, por Matthew Stafford hodhi një intercepcion, Tyler Higbee humbi një fumble dhe skuadra humbi topin në tentativë për first down dy herë, përfshirë edhe në linjën e 1-jardes. Mbrojtja e rinovuar lejoi 49ers të përparonin shpesh; San Francisco shënoi në pesë nga nëntë posedimet e tyre dhe pati vetëm dy punt, të dyja në pjesën e parë. Rams shënuan vetëm 7 pikë — numri më i ulët në 75 ndeshjet ku Stafford ka qenë starter — dhe kjo ishte vetëm hera e dytë që një start i Stafford për Rams përfundonte me nën 10 pikë (tjetra ishte javën e katërt të 2022 në San Francisco, humbje 24-9).
McVay tha se nuk do të kërkonte justifikime, pavarësisht spekulimeve për efektet e fluturimit 15-orësh që ekipi bëri vonë në javë, ndërsa 49ers kishin qëndruar gjatë gjithë javës në Australi. Ai pranoi se nuk e përgatiti ekipin mjaftueshëm, se do të analizojë videot dhe se stafi e ekipi duhet të punojnë për përmirësim.
Myles Garrett debutoi me fanellën e Rams duke regjistruar pesë presione ndaj quarterback-ut, por pa sack apo takime, dhe tha se gjuri i dëmtuar nuk ndihej 100% para ndeshjes. Siç raporton nfl, McVay përsëriti se do të marrë përgjegjësinë, se ekipi do të shikojë filmimet dhe do të rikthehet në punë për t’u përmirësuar.
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