49ers fitojnë 27-7 ndaj Rams në ndeshjen e parë të rregullt të ligës në Australi
San Francisco 49ers mposhtën Los Angeles Rams 27-7 në ndeshjen e parë të stinorit të rregullt të ligës në Australi. Brock Purdy përfundoi me tri pasime për touchdown dhe 205 jardë, ndërsa ndeshjen ndoqën 100,021 spektatorë. Debutimi i Mike Evans, rikthimet e Fred Warner dhe George Kittle, si dhe performanca e Purdy-t, theksuan se 49ers hynë në sezon me sinjale të forta.
Siç raporton nfl, nisja e ndeshjes u vendos nga një marshim i gjatë 65 jardësh për 15 lojëra, në të cilin Purdy përfundoi 9 nga 12 pasimet, me pranimet nga Christian McCaffrey, rookie Kaelon Black, George Kittle, Deebo Samuel dhe Mike Evans. Një pasim 39-jardësh për touchdown në drejtim të Demarcus Robinson vendosi rezultatin 10-7 në gjysmë, ndërsa në pjesën e dytë një pasim 15-jardësh për Deebo Samuel kurorëzoi një marshim 11-lojar e 99-jardësh që hapi çerekun e katërt dhe vendosi fitoren për 49ers.
Los Angeles Rams nuk arritën të gjenin ritmin ofensiv: Matthew Stafford mbylli me 155 jardë pa touchdown, me një interception dhe një vlerësim pasues 61.2. Ekipi u limitua në shtatë pikë dhe 290 jardë, pati dy humbje topi dhe u ndal në dy nga tre përpjekjet për të katërta. U vu re gjithashtu lodhja dhe mungesa e ritmit pas udhëtimit të shpejtë drejt Australisë, dhe në fund Stafford u ul në stol teksa Rams pranuan humbjen.
Rikthimi i pjesëve kyçe në mbrojtje dha efekt: Nick Bosa ushtroi presion që në lojën e parë, Fred Warner ishte afër një ndërhyrjeje të parakohshme dhe përfundoi me 11 takime, ndërsa Bosa regjistroi katër takime, dy prej tyre për humbje jardësh. Sipas nfl, humbja shënoi edhe herën e parë që Sean McVay nuk fitoi në një ndeshje ndërkombëtare si trajner kryesor, duke lënë të hapura pyetje për sezonin që nis.
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